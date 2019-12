İngiliz basını: '7' bekliyorduk, '0' oldu

Golsüz biten Arsenal-Fenerbahçe maçı İngiltere basınında yankı uyandırdı. Independent gazetesi Fenerbahçe'nin başarılı bir defans yaptığını belirtirken, The Times, maç için 'Arsenal 007 James Bond gibi zarifti, ancak silahını doğrultup işi bitiremedi" yorumunda bulundu.





İngiliz basını, Arsenal'in, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile kendi sahasında yaptığı maçın, 0-0 beraberlikle bitmesinden duyduğu hayal kırıklığını, başlıklarına yansıttı.



The Independent gazetesi, ''Nişancılar Emirates'de tutuldu'' başlıklı haberinde, Arsenal'in bu maçta da Emirates'i saran hüznü silmeyi başaramadığını, Fenerbahçe tarafından hüsrana mahkum edildiğini belirtti.



Arsenalli futbolculardan, ''nişancılar'' diye söz edilen haberde, tek kale önünde geçen maçın ilk yarısında, takımın Türkler'in defansıyla ''oynadığı'' ifade edildi.



Evsahibi takımın, golü bulmakta yetersiz kaldığı belirtilen haberde, etkileyici performasına dikkat çekilen kaleci Volkan'dan övgüyle söz edildi.



Volkan'ın, Arsenal'in golle buluşamamasında önemli rol oynadığı ifade edilen haberde, sonucun, Arsenal'i, Avrupa yolunda önemli bir ''moral patlamasından'' yoksun bıraktığı kaydedildi.



Maçın önemli pozisyonlarına da değinilen haberde, Arsenal'in pozisyona girme konusundaki yaratıcılığı azaldıkça, Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.



THE TIMES

The Times gazetesi de Arsenal'in, ''taraftarlarının gözünde James Bond gibi kendinden emin, sofistike, zarif ancak bir katilin soğuk bakışlarına sahip bir kahraman gibi'' göründüğünü ifade ederken, İngiltere takımının, silahı doğrultup, işi bitirmede gönülsüz olduğu kaydedildi.



Fenerbahçe karşısında 7 gollük bir üstünlük sağlaması gereken takımın, 0-0 beraberliğe razı olduğu ifade eden haberde, Arsenal'in grubundan çıkmak için Dinamo Kiev karşısında galibiyete ihtiyacı olduğunu hatırlattı.



Robin van Persie'nin, sonuçta önemli rol oynadığını savunan yayın organı, oyuncunun, Fenerbahçe'nin etrafında adeta dans ettiği, ayak parmaklarının ucunda uçtuğu, ancak nakavtı getirecek yumruğu bir türlü atamadığı ifade edildi.



Bu maçın, Arsenal için kaybedilmiş bir fırsat olduğunu belirten The Times, Arsenal'in hırstan yoksun oynayan Fenerbahçe karşısında, var olan şansını kullanmakta yetersiz kaldığını öne sürdü.



DAILY EXPRESS

Daily Express gazetesi de ''nişancılar'' şeklinde tanımladığı Arsenalli futbolcuların çabalarının fiyaskoyla sonuçlanmasının, Wenger'i güç durumda bıraktığını yazdı.



Kaleci Volkan'ın performansı ile rakip takımdan Robin van Persie ve Nicklas Bentner'in, son noktada zayıf kalmalarının, Arsenal'in gruptan çıkmayı garantilemesini engellediği belirtilen haberde, takımın umudunun, artık son 2 maça bağlandığı ifade edildi.



DAILY MAIL

Arsenal'in ilk maçta 5-2 yendiği Fenerbahçe karşısında, bu kez ancak beraberlik alabildiğini belirten Daily Mail gazetesi ise, maçın Arsenal için tam bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.



Haberde, evsahibi takımın, maçın bütününde üstünlük sağladığı, ancak öldürücü yumruğu atmakta zorlandığı ifade edildi.



DAILY TELEGRAPH

The Daily Telegraph'da yer alan haberde de Arsenal'in Fenerbahçe'yi yıkma çabasının sonuçsuz kaldığı, sonucun, Arsenal'in inancı ve etkisinin, aslında ne kadar köreldiğinin işareti olduğunu kaydetti.



Arsenal'in acilen liderliğe ve gole ihtiyacı olduğu ifade edilen haberde, takımın dirençli ve azimli Türk savunması karşısında, nadiren etkili göründüğü kaydedildi.



Semih'in van Persie'ye sürekli faul yaptığı, hatta bir ara futbolcuyu yere yapıştırdığı iddia edilen haberde, Fenerbahçe kaptanının faullü davranışlarının, hakemlerin gözünden kaçtığı, bunun, UEFA'nın yaptırımını hak ettiği savunuldu.



THE GUARDIAN

The Guardian gazetesi de Arsenal'in çöküşüyle Wenger'in yaralarının derinleştiğini belirtirken, sorunlar ve hüsranın Wenger için bu maçta da devam ettiği ifade edildi.



Evsahibi takım için, ''Gereken yerde dişlerini geçirmeyi başaramadılar, hayal kırıklığı yaratan ikinci yarıda da yaratıcılıkları ve enerjileri tükendi'' denilen haberde, Wenger'in, maça çıkarken sergilediği iyimser tavır anımsatıldı.



Maçın sonucunun, aslında ilk yarıda alınmış olması gerektiğini ve Arsenal'in 4 kesin golü kaçırdığını savunan The Guardian, İngiltere ekibinin çabalarının, maçın ikinci yarısında dağıldığını, takımın çok az şans yaratabildiğini ifade etti.



İSPANYOL BASINI

İspanyol basını da, Arsenal-Fenerbahçe maçında "Arsenal'in Luis'in adamlarını affettiğini" yazdı.



AS gazetesi, "Çökmüş Fenerbahçe, Wenger'in gayretli bebelerine karşı işe yaramayan bir beraberlik aldı" ifadesini başlığına çıkararak, Arsenal'in yedeklerden oluşan çok genç futbolcularla sahaya çıktığını, ancak buna rağmen en fazla gol pozisyonuna giren ve maça tamamen hakim olan tek takım olduğunu savundu. "Biri kazanmak istemiyordu, diğeri ise kazanmanın bile ne olduğunu bilmiyordu" yorumunda bulunan AS, Fenerbahçe'nin "çökmüş bir takım" izlenimi verdiğini ileri sürdü.



Marca gazetesi de maç için, "kötü bir film gibiydi" yakıştırması yaparak, çok sıkıcı bir ikinci yarı olduğunu belirtti. Arsenal'in kale önünde son vuruşu yapacak oyuncu eksikliğinden dolayı Fenerbahçe'nin kurtulduğu ve "alınan beraberlikle Türklerin grupta halen hayatta kalabildiği" ifade edildi.



El Mundo Deportivo, "Londra takımı, Türk defansına çarptı ve Luis Aragones'in yedek kulübesinde nefes almasına izin verdi", Sport, "Özellikle ilk yarıda Arsenal'in üstünlüğü karşısında hayatta kalabilen Luis'in Fenerbahçe'si 1 puanı tırmalayarak aldı" yorumlarını yaptı.