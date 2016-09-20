İngiliz baronun kızı yargısız infaza mı kurban gitti?

İngiliz baron Anthony Moynihan'ın yarı Filipinli kızı Maria Aurora Moynihan, 10 Eylül'de Filipinler'in başkenti Manila'da vurularak öldürüldü.

Polis Moynihan'ın cesedinin yanıbaşına "Ünlülerin uyuşturucu satıcısı, sıra sende" yazılı bir karton bırakıldığını açıkladı.

Daha önce uyuşturucu satıcılığından sabıkası olan Moynihan'ın, hayatta olmayan baron babasının adı da; uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve fuhuş iddialarına karışmıştı.

Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte'nin iktidara geldiği Haziran ayından bu yana, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olduğu düşünülen 3 bini aşkın kişi öldürüldü.

Bir zamanlar 100 bin suçluyu öldürtmeyi vadetmiş olan Duterte, ölümlerle ilgili suçlamaları reddediyor.

Duterte'yi eleştirenler arasında, bu ölümlerin uluslararası hukuka ve bir çok uluslararası insan hakları örgütüne göre "suç" olabileceğini açıklayan Birleşmiş Milletler de var.

45 yaşındaki Maria Aurora Moynihan, 2013 yılında yapılan bir uyuşturucu operasyonunda tutuklanıp kefaletle serbest bırakılmıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan baş komiser Tito Jay Cuden, "Tanıklar bir kaç el silah sesi duyduklarını, sonra olay yerinden uzaklaşan bir araç gördüklerini söylüyorlar" dedi.

Yetkililer, öldürülen Moynihan'ın üzerinde paketler halinde uyarıcı ve halüsinaysona yol açıcı metamfetamin bulunduğunu da söylüyorlar.

Moynihan'ın öldürüldüğü yere bakan güvenlik kameraları, bir aracın durduğunu, kapısının açıldığını gösteriyor.

Öldürülen Moynihan'ın ünlü Filipinli sinema oyuncusu Maritoni Fernandez ailenin acı gününde mahremiyetlerine özen gösterilmesi çağrısında bulundu.

Baron Anthony Moynihan, 1960'ların ortalarında babasının ölümünden sonra soyluluk ünvanını devralarak İngiltere Lordlar Kamarası üyesi olmuştu.

Lordlar Kamarası'na gireceği belli olunca "Orayı yerinden oynatacağım" dediği söylenir.

Bir süre sonra Filipinli dansçı Luz de la Rossa Fernandez ile evlenen baron Moynihan, hakkındaki kumar borçları ve sahtecilik iddiaları ardından İngiltere'yi terkederek Manila'da yaşamaya başlamıştı.

Filipinlerde bir çok genelevin sahibi olan Moynihan'ın uyuşturucu ticaretiyle de ilgili olduğu biliniyor.

Bir süre sonra ABD dahil birçok ülkenin narkotik polis örgütlerinin hedefi olan Moynihan'ın ünlü Galli uyuşturucu kaçakçısı Howard Marks'ın yakalanmasında Amerikalılarla işbirliği yaptığı yolunda haberler yayımlanmıştı.

1991 yılında 55 yaşındayken Manila'da kalp krizinden ölen Moynihan'ın iki oğlu ise onun ünvanını devralamamamışlardı.

Birinin genetik testlerle gerçek oğlu olmadığı, diğerinin de çok eşli bir evlilikten doğduğu gerekçesiyle baronluk ünvanı, Moynihan'ın üvey erkek kardeşi Colin Moynihan'a verilmişti.

Colin Moynihan halen Lordlar Kamarası'nın Muhafazakar üyelerinden.