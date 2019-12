-İngiliz bankalarının kredi notu düştü LONDRA (A.A) - 13.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiliz bankaları Royal Bank of Scotland ve Lloyds'un kredi notunu düşürdü. Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin söz konusu iki bankaya daha fazla finansal destek vermesi ihtimalinin düşük olduğu gerekçesiyle Royal Bank of Scotland ve Lloyds'un uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden düşürülerek ''A''ya indirildiğini bildirdi. ''İngiltere'de destek dinamikleri değişiyor'' denilen açıklamaya göre Fitch, Barclays bankasının da kredi notunu olası indirim için izlemeye aldı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen hafta Royal Bank of Scotland ve Lloyds'un kredi notunu düşürmüştü. İngiltere'de 2008 yılında küresel finansal kriz sırasında milyarlarca sterlin destek verilen Lloyds'un yüzde 41'i ve Royal Bank of Scotland'un yüzde 83'ü devlete ait bulunuyor.