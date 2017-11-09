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Dünya

İngiliz Bakan İsrail ile "izinsiz görüşme" nedeniyle istifa etti

Celal Sönmez / Londra, 9 Kasım (DHA) - İngiltere Uluslararası Kalkınma Kakanı Priti Patel, İsrail hükümetinden bazı yetkililer ile, İngiliz hükümetinin bilgisi olmadan yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması üzerine istifa etti

09 Kasım 2017 16:06

Celal Sönmez / Londra, 9 Kasım (DHA) - İngiltere Uluslararası Kalkınma Kakanı Priti Patel, İsrail hükümetinden bazı yetkililer ile, İngiliz hükümetinin bilgisi olmadan yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması üzerine istifa etti.
İktidardaki Muhafazakâr Parti üyesi olan Patel, İngiltere dışındaki bir diplomatik gezisi sırasında Başbakan Theresa May\'in geri çağırması üzerine döndüğü Londra\'daki görüşmenin ardından, Başbakanlık Patel\'in istifa ettiğini duyurdu.
Patel, açıklanan istifa mektubunda, Başbakan May\'e hitaben \"Görüşmelerimi en iyi niyetlerle yapmış da olsam, savunduğum şeffaflık ve açıklık standartlarının altına düştüğü için sizden ve hükümetten özür dilerim ve istifamı sunarım\" dedi.
Başbakanlık açıklamasına göre May de yine bir mektupla verdiği yanıtta, \"İstifa etmeniz ve savunduğunuz yüksek şeffaflık ve açıklık standartlarına sadık kalmanız açısından doğru bir davranıştır\" dedi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere\'de kurallar gereği bu tür görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenerek, resmi görevlilerin de katılımıyla yapılabiliyor.

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