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Dünya

İngiliz Bakan: IŞİD üyesi İngilizler için tek çare, onları öldürmek

Özge Düzgün, İstanbul, 23 Ekim, (DHA)- İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı, Suriye'deki İngiliz IŞİD mensuplarıyla mücadelenin tek yolunun, İngiltere hükümetine karşı bir güvenlik tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle “öldürülmeleri” olduğunu söyledi

23 Ekim 2017 18:09

Özge Düzgün, İstanbul, 23 Ekim, (DHA)- İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı, Suriye\'deki İngiliz IŞİD mensuplarıyla mücadelenin tek yolunun, İngiltere hükümetine karşı bir güvenlik tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle “öldürülmeleri” olduğunu söyledi.   

Bakan Rory Stewart, \"son derece nefret dolu bir öğretiye\" inanarak teröriste dönüşenlerin, İngiliz güvenliği için verdikleri tehdit nedeniyle “tamamının öldürüleceğini” umduğunu söyledi.

Altı yıllı aşkın bir süredir yüzlerce İngiliz vatandaşının IŞİD’e katılmak Suriye\'ye gittiği biliniyor.

Stewart\'a BBC Radio 5 Live\'ın Pienaar\'ın Politikası hakkındaki yorumları soruldu.

Bakan, \"bur tür etik konularda karar vermenin \" zor olduğunu belirterek: \"Bunlar, İngiliz Hükümeti\'ne karşı her türlü bağlılığa son vermiş insanlar” dedi.

\"’İslam Devleti’ üyeleri olarak bir halifelik yaratmaya kesinlikle kendilerini çok adamışlar, kendilerini öldürmeyi, başkalarını öldürmeyi ve şiddet ve vahşet kullanma girişiminde bulunan son derece nefret dolu bir öğretiye inanıyorlar. Korkarım ki bu insanlar bizim için ciddi bir tehlike oluşturuyor ve maalesef onlarla ilgilenmenin tek yolu neredeyse her koşulda onları ölmektir\" dedi.

\"Ülkenize hizmet etmek isterseniz ve terörle mücadele etmek istiyorsanız, lütfen askere katılmak için başvurun veya polise katılın veya istihbarat servislerimize katılın. Biz sizi eğitiriz, bunu yasal ve kontrollü bir şekilde yapmak için sizinle birlikte çalışırız \"dedi.

Stewart, İngiltere\'nin Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad\'ın gitmesi yönündeki politikasını da sürdürdüğünü doğruladı.

\"İngiliz Hükümeti\'nin politikası, Beşar Esad\'ın kenara çekilmesi ve yeni bir hükümete geçiş yapmamız gerektiği yönündedir çünkü o adam iktidarda olduğu sürece Suriye için sürdürülebilir geleceğin uzun vadeli istikrarlı bir hale gelmesi mümkün olmayacaktır”

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