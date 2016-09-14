İngiliz bahis çetesi liderine kırmızı bülten çıkarılacak

İngiltere, KKTC ve Türkiye merkezli 1.5 milyar dolarlık vurgun yapan sanal kumar çetesine yönelik soruşturmada, çetenin liderlerinden İngiliz Scott William Masterson ve yurt dışındaki isimlere kırmızı bülten çıkarılacak.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nün 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu liderliğini Londra’da yaşayan Scott William Matterson ve Veysel Şahin’in yaptığı şebekeye düzenlenen sanal bahis operasyonunda, 57 kişi gözaltına alındı, 39 kişi tutuklandı. Operasyonun hedef listesindeki çok sayıda ismin de yurtdışında olduğu tespit edildi.

Çetenin liderliğini yapan ve Türkiye’de toplantılarını havalimanındaki gümrüklü sahada gerçekleştirdiği için gözaltına alınmaktan kurtulan İngiliz Scott William Masterson ve çetenin diğer lideri Veysel Şahin’i koruyan Halil Falyalı’nın da aralarında bulunduğu isimler için emniyet harekete geçecek.

Kırmızı bülten hazırlığı

İngiltere’de 400 milyar dolarlık legal bir bahis şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton başta olmak üzere bu isimler için ‘kırmızı bülten’ hazırlıklarının yapıldığı, dosyanın hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığı kanalıyla Fransa’nın Nyon şehrindeki Interpol Genel Sekreterliği’ne gönderileceği öğrenildi.

Kamu spotu hazırlanacak

Polisin yürüttüğü soruşturmada, Türkiye’de gençlerin hızla kumar bağımlısı haline dönüştüğü de belirlendi. Türkiye’de sanal kumar oynayan kişilerin sayısının 2.5 milyon olduğu, bunların büyük çoğunluğunu da 15-20 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu ortaya çıktı. Bu nedenle kamu spotları hazırlanacağı, ailelerin ve gençlerin bilgilendirileceği ifade edildi.

Vergi kaybı milyar dolar

Yetkililer, soruşturmada geriye dönük incelemelerini de sürdürüyor. İncelemeyle Türkiye’nin vergi kaybını belirlemek için çalışma yapılırken, bu konudaki ilk rakam tutuklanan isimler arasındaki bilişim uzmanı Murat Bolten’in sorgusunda ortaya çıktı. İngiltere merkezli bir bahis firmasına teknolojik danışmanlık yapan ve 15 bin Euro alan Bolten’in, ifadesinde yasadışı bahis siteleri nedeniyle Türkiye’nin yılda yaklaşık 1 milyar dolar zarar ettiğini söylediği öğrenildi.

Aylık 2 bin TL maaş ödeyerek ATM kartlarını aldıkları 350 kişinin hesapları üzerinden sistemin işletildiği belirlenmişti. Hesapları kullanılan 350 kişi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bazı futbolcu eşleri ile ünlü işadamları ve çocuklarının da yasadışı bahis oynadıkları kaydediliyor.