T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz baba, yaşıyla dalga geçen oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Hall, tutuklandığında oğlunu çok sevdiğini ancak birlikte yaşamaya katlanamadığını açıkladı

03 Mayıs 2013 13:21

İngiltere’de Ocak ayında gerçekleşen bir aile cinayetinin detayları ortaya çıktı.

Stephen Hall, 26 yaşındak oğlu Keith McGlone’u iki kez göğsünden bıçakladı. Olayın şokuyla acil yardım numarasını arayan babanın telefonda işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.

52 yaşındaki baba, yaşıyla dalga geçen oğlunun alaycı yorumlarından rahatsız olduğu için bıçakladığını itiraf etti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Hall, tutuklandığında oğlunu çok sevdiğini ancak birlikte yaşamaya katlanamadığını açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, cinayetle suçlanan baba ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hall, ailesinin onu affetmesini beklemediğini ifade etti.

ETİKETLER

ingilterebıçaklı saldırıstephen hall

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24