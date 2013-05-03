İngiliz baba, yaşıyla dalga geçen oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İngiltere’de Ocak ayında gerçekleşen bir aile cinayetinin detayları ortaya çıktı.

Stephen Hall, 26 yaşındak oğlu Keith McGlone’u iki kez göğsünden bıçakladı. Olayın şokuyla acil yardım numarasını arayan babanın telefonda işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi.

52 yaşındaki baba, yaşıyla dalga geçen oğlunun alaycı yorumlarından rahatsız olduğu için bıçakladığını itiraf etti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Hall, tutuklandığında oğlunu çok sevdiğini ancak birlikte yaşamaya katlanamadığını açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, cinayetle suçlanan baba ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hall, ailesinin onu affetmesini beklemediğini ifade etti.