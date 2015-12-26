İngiliz astronot yanlış numara çevirdi: Merhaba orası Dünya mı?

İngiliz astronot Tim Peake, uzaydan yanlış numarayı çevirip "Merhaba, orası Dünya mı?" diye sorduğu kadından özür diledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 15 Aralık Salı günü ulaşan Peake, Twitter'dan dün şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce yanlışlıkla arayıp 'Merhaba, orası Dünya mı?' diye sorduğum hanımefendiden özür dilemek isterim - telefon şakası değil… yalnızca yanlış numara!"

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, iki çocuk babası, eski asker Peake, pilot gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etmek amacıyla çeşitli deneyler ve projeler yürütmek için altı ay uzay istasyonunda kalacak. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan iki astronot Tim Kopra ve Scott Kelly ISS'in dışına çıkıp bir parçayı tamir etti. Peake, iki mürettebata uzayda yürüyüş yapmaları için yardım etti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın görevlendirdiği İngiliz astronot Peake ISS ekibine katılan ilk İngiltere vatandaşı oldu. Uzaya giden ilk İngiliz ise, 1991'de Sovyet Uzay İstasyonu Mir'i ziyaret eden Helen Sharman olmuştu.