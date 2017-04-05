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Dünya

İngiliz aşırı sağcı liderden AB'ye 'gangster' benzetmesi

Aşırı sağcı lider Nigel Farage'nin AB'yi eleştirirken kullandığı sözler tepki çekti

05 Nisan 2017 23:01

Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) lideri Nigel Farage, AB'yi önce "mafya"ya, daha sonra da bunu düzelterek "gangster"e benzetti.

Farage, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki oturumunda, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili oturumda konuşma yaptı.

AB'nin birlikten çıkması karşılığında Birleşik Krallık'tan 50 milyar dolar talep ettiğini belirten Nigel Farage, AB'nin Birleşik Krallık'tan taleplerinin mantıksız olduğunu ve mümkün olmadığını söyledi.

Farage, "Mafya gibi davranıyorsunuz, bize rehin muamelesi yapıyorsunuz. Biz sizin rehineniz değiliz. Gitmekte özgürüz." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin, Nigel Farage'ın konuşmasını bölerek, parlamenterleri "mafya" gibi hareket etmekle suçlamasının uygun olmadığını belirtti ve bunu değiştirmesini istedi.

Bunun üzerine Farage, "Sizi anlıyorum. Sayın Başkan, ulusal duyarlılıklarınızı anlıyorum ve bunu 'gangster' olarak değiştiriyorum. Bize böyle davranılıyor." diye konuştu.

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