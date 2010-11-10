İngiliz annenin hastane isyanı

T24 - Fethiye’de tecavüze uğrayan kızının hastanede yaşadığı eziyeti satırlara döken Rosemary Hardy, Devlet Hastanesi Müdürü’ne "İnsanlığımdan utandım" diye isyan etti.



Taraf gazetesinin haberine göre; Türkiye'de kadın olmak zor... Hele bir de yabancıysanız daha da zor. Kadınlara yönelik insanlık suçu olan tecavüzden de kadınlar sorumlu tutuluyor nedense. Tecavüz sonrası yaşadıkları travmalar göz ardı edilip, suçlu gibi gösterilen kadın dramlarından bir tanesi de Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşandı. Evine giren bir kişi tarafından tecavüze uğrayan 22 yaşındaki İngiliz H. H. muayene olmak için gittiği Fethiye Devlet Hastanesi'nde kötü muameleye tabii tutuldu.



Polis bile isyan etti

İngiliz tiyatro oyuncusu ve soprano şarkıcısı Rosemary Hardy uzunca bir süredir yaz tatillerini satın aldığı Fethiye'deki evinde geçiriyordu. Bu tatillerinde dostlarının yanı sıra 22 yaşındaki kızı H.'de eşlik ediyordu annesine. 28 Temmuz gecesi, annesi İngiltere'deyken genç kız, tecavüze uğradı. Evde kimsenin olmadığı sırada eve giren bir kişi yatak odasında uyuyan H'ye tecavüz etti. Karşı koymak istediği tecavüzcüsünden dayak da yiyen H. H. dostlarının da yardımıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polisler, tecavüze uğradığını söyleyen kıza son derece nazik davrandı. Polisle birlikte Fethiye Devlet Hastanesi'ne giden H. H için ikinci bir kâbus başladı. Saatlerce koridorda muayene olmayı bekleyen H.H’nin durumuna yanında gelen polisler bile isyan etti. Uzun uğraşılardan sonra, bir erkek doktor tarafından ilk muayenesi yapıldı. Hastanede olması gereken Jinekolog, ancak saatler sonra geldi. İddiaya göre kadın jinekolog son derece sert davrandı H.H’ye. Muayeneyi yapan jinekolog, herhangi bir psikolojik destek vermediği gibi tecavüz mağdurunun canını yaktı. Adeta sen bu tecavüzün suçlususun dercesine...



Babasının yasını tutuyordu

Bir de genç kıza alkol muayenesi yapıldı. Alkol oranı sıfır çıkınca şaşırdı hastane personeli. Sanki, her yabancı kadın alkol almaya mecburmuş gibi. Oysa H. H’nin babası bir hafta önce yaşamını kaybetmişti. Bir haftadır yastaydı genç kız. Olay gecesi sağlıksız beslendiğini düşünen arkadaşı tarafından yemeğe çıkarılmış, daha sonra erkenden eve dönmüştü. Kızı tecavüze uğradığı sırada İngiltere'de bulunan anne, bir mektup yazdı hastanenin başhekimine. Kızının muayenesi sırasında uğradığı muameleyi şikayet etti. Annenin yazdığı ve her satırı zerafet ve sitem dolu mektuba da aradan iki ay geçmesine karşın hiçbir yanıt gelmedi. Bir genç kızın başına gelen insanlık suçunun ve sonrasında yaşananların ibretlik öyküsünü okuyacaksınız annesinin anlatımıyla. Bu arada tecavüzcüye ne oldu diye merak ediyorsanız söyleyelim. Hâlâ yakalanmadı.



Anne ünlü bir sanatçı

HH’nin annesi Rosemary Hardy İngiltere'de tanınan ünlü bir tiyatro sanatçısı. Aynı zamanda soprano şarkıcısı olan Rosemary, Christoph Marthaler'in ekibinin üyesi olarak bütün dünyada turnelere katılmış bir sanatçı. İsviçreli tiyatro yönetmeni ekibinin üyesi. Sir Roger Norrington ile çalışmış ve operaya onunla başlamış. Alfred Deller ve Deller Consort ile birlikte ile bütün dünyada turneye çıkmış. Oliver Knussen ve Gyorgy Kurtag gibi bestecilerin çalışmalarıyla ve 20. yüzyıl müziğine ait performanslarıyla tanınıyor. Hard, zaman zaman Fethiye'deki evinde kalıyor.