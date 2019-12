İngiliz aktörden barış çağrısı

Yönetmen Jeremy Gilley ile birlikte geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de basın toplantısı düzenleyen Law, ''Geçen yıl Kabil'den ayrıldığım zaman yalnızca hakkında çok şey okuduğum savaştan değil, insanların cesareti ve umutlarından da mütehassis oldum'' dedi.



Jude Law, Afganistan halkının Barış Gününü kutlayarak insanların hayatlarını alt üst eden savaşların son bulacağına da inandığını belirtti.



İngiliz yönetmen Gilley'in çevirdiği ''Peace One Day'' adlı belgesele de konu olan lobi faaliyetlerinin ardından, BM Genel Kurul kararıyla Dünya Barış Günü 2001 yılında resmileşmişti.



''Yetenekli Bay Ripley'' (The Talented Mr. Ripley) ve ''Soğuk Dağ'' (Cold Mountain) gibi filmlerdeki rolüyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen Jude Law, Gilley'e ''The Day After Peace'' adlı ikinci belgeseli çekmesine yardım etmişti.