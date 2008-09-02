T24 LogoT24 Logo
Magazin

İngiliz aktörden barış çağrısı

İngiliz aktör Jude Law, savaş yüzünden harabeye dönen Afganistan'ı, barışa destek vermek için ziyaret ediyor.

02 Eylül 2008 03:00

Yönetmen Jeremy Gilley ile birlikte geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de basın toplantısı düzenleyen Law, ''Geçen yıl Kabil'den ayrıldığım zaman yalnızca hakkında çok şey okuduğum savaştan değil, insanların cesareti ve umutlarından da mütehassis oldum'' dedi.

Jude Law, Afganistan halkının Barış Gününü kutlayarak insanların hayatlarını alt üst eden savaşların son bulacağına da inandığını belirtti.

İngiliz yönetmen Gilley'in çevirdiği ''Peace One Day'' adlı belgesele de konu olan lobi faaliyetlerinin ardından, BM Genel Kurul kararıyla Dünya Barış Günü 2001 yılında resmileşmişti.

''Yetenekli Bay Ripley'' (The Talented Mr. Ripley) ve ''Soğuk Dağ'' (Cold Mountain) gibi filmlerdeki rolüyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen Jude Law, Gilley'e ''The Day After Peace'' adlı ikinci belgeseli çekmesine yardım etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24