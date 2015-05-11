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Dünya

İngiliz aktör İŞID’le savaşmak için Kobanê’de eğitim alıyor

Enright, IŞİD ile savaşmak için sinemayı bıraktı, iki yıldır Kobanê’de eğitim alıyor

11 Mayıs 2015 10:36

İngiliz oyuncu Michael Enright, sinema kariyerine ara verdi, yaklaşık iki yıldır Kobanê’de YPG saflarında savaş IŞİD’e karşı eğitimi alıyor.

‘Karayip Korsanları’ (Pirates of the Caribbean) ve ‘Knight and Day’ gibi filmler başta olmak üzere sayısız Hollywood yapımında rol alan İngiliz aktör Michael Enright, sinema kariyerine Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarıyla savaşmak için ara verdi.

Üniformasını 24 saat çıkarmadığını belirten Enright, kendisine verilen Kalaşnikof marka tüfeğe de Romanya üretimi olduğu ‘Olga’ adını koyduğunu ifade etti.

Son 2 aydır Suriye’de YPG üyelerinden savaş eğitimi alan eski aktör, ABD’li gazeteci James Foley’nin IŞİD tarafından başı kesilerek öldürülmesinin ardından militanlara karşı savaşa katılmaya karar verdiğini söylüyor.

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