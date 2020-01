İngiliz aktör Daniel Day Lewis setlere veda etti

60 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Day Lewis çekimleri yakın bir zamanda biten 'Phantom Thread' adlı son rol aldığı filmden sonra kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Birçok ödül kazanan ünlü oyuncu 1989 yapım 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2007 yılında 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve son olarak 2012'de 'Lincoln' flimlerindeki rolleriyle Akademi Ödülleri'ne uzandı. Lewis, en iyi erkek oyuncu kategorisinde üç Oscar kazanan dünyadaki tek aktör konumunda.

Kasım 2012 yılında Time dergisi Daniel Day Lewis’i ‘dünyanın en iyi aktörü’ olarak göstermişti. Başarılı oyuncu rolleri için filmlerden önce yaptığı araştırmalarla tanınıyor.