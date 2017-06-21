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Kültür-Sanat

İngiliz aktör Daniel Day Lewis setlere veda etti

Time dergisi, kasım 2012'de Daniel Day Lewis’i ‘dünyanın en iyi aktörü’ olarak göstermişti

21 Haziran 2017 15:02

60 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Day Lewis çekimleri yakın bir zamanda biten 'Phantom Thread' adlı son rol aldığı filmden sonra kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Birçok ödül kazanan ünlü oyuncu 1989 yapım 'My Left Foot' (Sol Ayağım), 2007 yılında 'There Will Be Blood' (Kan Dökülecek) ve son olarak 2012'de 'Lincoln' flimlerindeki rolleriyle Akademi Ödülleri'ne uzandı. Lewis, en iyi erkek oyuncu kategorisinde üç Oscar kazanan dünyadaki tek aktör konumunda.

Kasım 2012 yılında Time dergisi Daniel Day Lewis’i ‘dünyanın en iyi aktörü’ olarak göstermişti. Başarılı oyuncu rolleri için filmlerden önce yaptığı araştırmalarla tanınıyor. 

 

 

 
 

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