İngiliz aktör Colin Firth İtalyan vatandaşı oldu

Brexit kararına karşıtlığıyla bilinen Colin Andrew Firth'in "eş durumundan" İtalya vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

NTV'nin haberine göre, İtalyan film yapımcısı Livia Giuggioli ile evli olan Oscar ödüllü aktör Firth'in, İtalya vatandaşlığına "eş durumundan" geçtiği kaydedildi.

Colin Andrew Frith, Birleşik Krallık basınına yaptığı açıklamada, kararında "mevcut belirsizliklerin" etkili olduğunu söyledi.

İtalya ile 20 yıldan uzun süredir bağları olduğunu aktaran Firth, "Burada evlendim, 2 çocuğum da Roma'da doğdu" dedi.

Eşinin de İngiliz pasaportu almak için başvuruda bulunduğunu belirten Colin Andrew Firth, "Farklı pasaportlar almayı hiç düşünmemiştik. Ama mevcut belirsizliklere bakınca, hepimizin aynı pasaportlara sahip olmasını makul bulduk" diye konuştu.