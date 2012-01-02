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Yaşam

İngiliz aktör Bob Anderson öldü LONDRA (A.A)

02 Ocak 2012 17:15

-İngiliz aktör Bob Anderson öldü LONDRA (A.A) - 02.01.2012 - İngiliz eskrim ustası ve aktör Bob Anderson öldü.  İngiliz Eskrim Akademisi, Bob Anderson'un, yeni yılın ilk gününde 89 yaşında hayata veda ettiğini açıkladı.  "Yıldız Savaşları" üçlemesi ve "Yüzüklerin Efendisi" serisindeki savaş sahnelerinde rol alan Bob Anderson, 1952 yılında Olimpiyat Oyunları'nda eskrim dalında İngiltere'yi temsil etmişti. David Prowse'ın oynadığı Darth Vader karakterinin dövüştüğü sahneleri asıl canlandıranın Anderson olduğu biliniyor. Anderson, "Rusya'dan Sevgilerle", "Zorro Efsanesi" ve "The Hobbit" filmlerinde de kılıç ustası veya eğitmeni olarak çalışmıştı.

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