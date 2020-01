İngiliz akademisyen ve milletvekillerinden mektup: Türkiye’de demokrasi hâkim karşısına çıkıyor

Çeviri: Gonca Tokyol

Aralarında Avrupa Komisyonu üyeleri, milletvekilleri ve akademisyenlerin bulunduğu 40’tan fazla kişi, HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın bugün ve yarın görülecek davası öncesinde açık bir mektup kaleme aldı. Aralarında ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, İşçi Partili İngiliz milletvekilleri, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazetecilerin de bulunduğu imzacılar, HDP’nin Türkiye’deki üçüncü en büyük parti olduğu belirtilerek, Türkiye’de Temmuz 2016’dan beri devam eden olağanüstü hale dikkat çekildi.

“İcat edilen terörizm suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıkacaklar”

Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suçlamaların “göstermelik bir davadan fazlası” olmadığı ifade edilen ve HDP’li siyasetçilerin en kısa zamanda salıverilmelerinin talep edildiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

“6 ve 7 Aralık’ta Türkiye’de demokrasi hakim önüne çıkıyor. İcat edilen terörizm suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıkacak olan muhalif siyasetçiler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya. Partileri HDP, Türkiye’deki en büyük üçüncü parti. 2015’te, ülkedeki demokrasi ve ilerici güçler için bir kırılma noktasını temsil ederek ilk kez Meclis’te koltuk aldılar.

“Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suçlamalar göstermelik bir mahkemeden fazlası değildir“

Bununla birlikte, Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal, Türkiye’deki her çeşit muhalefeti bastırmak için kullanıldı. Kasım 2016’da ülkenin dört bir yanından HDP milletvekilleri evlerinden alındı ve tutuklandı. Şu anda, HDP’den 9 milletvekili 85 belediye başkanı ve yaklaşık 10 bin aktivistle birlikte cezaevinde. Gazeteciler, akademisyenler ve kamu çalışanları görevlerinden alındı. Türkiye’nin çoğunluğu Kürt güneydoğu kentlerinde 1 milyon insan evinden edildi, Cizre ve Nusaybin dümdüz edildi. Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suçlamalar göstermelik bir mahkemeden fazlası değildir.

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’a dayanışma mesajı gönderiyor, onların hemen ve şartsız bir şekilde cezaevinden salıverilmelerini talep ediyoruz.

Metni imzalayanların listesi şöyle:

Noam Chomsky Akademisyen

Clive Lewis Milletvekili

David Lammy Milletvekili

Kate Osamor Milletvekili

Karen Lee Milletvekili

Len McCluskey Unite Genel Sekreteri

Laura Smith Milletvekili

Julie Ward Avrupa Komisyonu üyesi

Chris Williamson Milletvekili

Dr Kerem Nisancioglu Akademisyen

Dr Adam Elliott-Cooper Akademisyen

Dr Ayça Çubukçu Akademisyen

Rosa Gilbert Kurdistan Dayanışma Kampanyası

Steve Sweeney gazeteci

Oktay Sahbaz Türkiye Halkıyla Dayanışma

Manuel Cortes TSSA Genel Sekreteri

Doug Nicholls GFTU Genel Sekreteri

Grahame Morris Milletvekili

Dan Carden Milletvekili

Ian Mearns Milletvekili

Sean Hoyle RMT Başkanı

Steve Hedley RMT Genel Sekreter Yardımcısı

Eddie Dempsey RMT yöneticisi

Paul Glover Unison International Committee Başkanı

Martin Powell-Davies National Education Union

Louise Regan National Education Union

Rob Williams National Shop Stewards Network

Lindsey German Stop the War Coalition yöneticisi

John Rees Stop the War Coalition yöneticisi

Paul Maskey Milletvekili

Francie Molloy Milletvekili

Michelle Gildernew Milletvekili

Mickey Brady Milletvekili

Barry McElduff Milletvekili

Elisha McCallion Milletvekili

Chris Hazzard Milletvekili

Peter Tatchell İnsan hakları aktivisti

Julie Hesmondhalgh Oyuncu

Barry White Campaign for Press and Broadcasting Freedom

Ben Chacko Editör, Morning Star

Liz Davies