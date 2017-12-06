İngiliz akademisyen ve milletvekillerinden mektup: Türkiye’de demokrasi hâkim karşısına çıkıyor

Çeviri: Gonca Tokyol
Aralarında Avrupa Komisyonu üyeleri, milletvekilleri ve akademisyenlerin bulunduğu 40’tan fazla kişi, HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın bugün ve yarın görülecek davası öncesinde açık bir mektup kaleme aldı. Aralarında ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, İşçi Partili İngiliz milletvekilleri, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazetecilerin de bulunduğu imzacılar, HDP’nin Türkiye’deki üçüncü en büyük parti olduğu belirtilerek, Türkiye’de Temmuz 2016’dan beri devam eden olağanüstü hale dikkat çekildi.
“İcat edilen terörizm suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıkacaklar”
Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suçlamaların “göstermelik bir davadan fazlası” olmadığı ifade edilen ve HDP’li siyasetçilerin en kısa zamanda salıverilmelerinin talep edildiği mektupta şu ifadeler yer aldı:
“6 ve 7 Aralık’ta Türkiye’de demokrasi hakim önüne çıkıyor. İcat edilen terörizm suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çıkacak olan muhalif siyasetçiler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya. Partileri HDP, Türkiye’deki en büyük üçüncü parti. 2015’te, ülkedeki demokrasi ve ilerici güçler için bir kırılma noktasını temsil ederek ilk kez Meclis’te koltuk aldılar.
“Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suçlamalar göstermelik bir mahkemeden fazlası değildir“
Bununla birlikte, Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal, Türkiye’deki her çeşit muhalefeti bastırmak için kullanıldı. Kasım 2016’da ülkenin dört bir yanından HDP milletvekilleri evlerinden alındı ve tutuklandı. Şu anda, HDP’den 9 milletvekili 85 belediye başkanı ve yaklaşık 10 bin aktivistle birlikte cezaevinde. Gazeteciler, akademisyenler ve kamu çalışanları görevlerinden alındı. Türkiye’nin çoğunluğu Kürt güneydoğu kentlerinde 1 milyon insan evinden edildi, Cizre ve Nusaybin dümdüz edildi. Demirtaş ve Yüksekdağ’a yönelik suçlamalar göstermelik bir mahkemeden fazlası değildir.
Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’a dayanışma mesajı gönderiyor, onların hemen ve şartsız bir şekilde cezaevinden salıverilmelerini talep ediyoruz.
Metni imzalayanların listesi şöyle:
Noam Chomsky Akademisyen
Clive Lewis Milletvekili
David Lammy Milletvekili
Kate Osamor Milletvekili
Karen Lee Milletvekili
Len McCluskey Unite Genel Sekreteri
Laura Smith Milletvekili
Julie Ward Avrupa Komisyonu üyesi
Chris Williamson Milletvekili
Dr Kerem Nisancioglu Akademisyen
Dr Adam Elliott-Cooper Akademisyen
Dr Ayça Çubukçu Akademisyen
Rosa Gilbert Kurdistan Dayanışma Kampanyası
Steve Sweeney gazeteci
Oktay Sahbaz Türkiye Halkıyla Dayanışma
Manuel Cortes TSSA Genel Sekreteri
Doug Nicholls GFTU Genel Sekreteri
Grahame Morris Milletvekili
Dan Carden Milletvekili
Ian Mearns Milletvekili
Sean Hoyle RMT Başkanı
Steve Hedley RMT Genel Sekreter Yardımcısı
Eddie Dempsey RMT yöneticisi
Paul Glover Unison International Committee Başkanı
Martin Powell-Davies National Education Union
Louise Regan National Education Union
Rob Williams National Shop Stewards Network
Lindsey German Stop the War Coalition yöneticisi
John Rees Stop the War Coalition yöneticisi
Paul Maskey Milletvekili
Francie Molloy Milletvekili
Michelle Gildernew Milletvekili
Mickey Brady Milletvekili
Barry McElduff Milletvekili
Elisha McCallion Milletvekili
Chris Hazzard Milletvekili
Peter Tatchell İnsan hakları aktivisti
Julie Hesmondhalgh Oyuncu
Barry White Campaign for Press and Broadcasting Freedom
Ben Chacko Editör, Morning Star
Liz Davies