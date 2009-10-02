İngiliz aileye 2.5 miyon Türk ailelere 70 bin TL!

2005 yılında Kuşadası'nda PKK'nın üstlendiği bnombalı saldırıda ölen İngiliz vatandaşı Helyn Bennett'in ailesine 1 milyon sterlin’den (2.5 milyon TL) fazla tazminat verileceği iddia edildi.

Aynı patlamada ölen 3 Türk’ün ailelerine mahkeme 70’er bin lira tazminatı uygun görmüştü.



İngiliz medyası Kuşadası’nda 2005 yılında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 23 yaşındaki İngiliz vatandaşı Helyn Bennett isimli kadının ailesine 1 milyon sterlin’den (2.5 milyon TL) fazla tazminat verileceği iddia etti.



Tatile geldi, patlamada öldü



İngiltere’nin Durham bölgesindeki Spennymoor kasabasından tatil için Türkiye’ye gelen Bennett, Kuşadası’nda bindiği minibüse konulan bombanın patlaması sonucu ölmüştü. Hürriyet gazetesinin haberine göre, patlamada, Bennett’le birlikte biri yabancı dört kişi daha can vermişti. Genç kadının nişanlısı Stephen Stables (23), erkek kardeşi Adam Megoran (16), teyzesi Toni Punshon, kuzeni Sam Punshon (14) ve teyzesinin erkek arkadaşı Michael Aspinall da patlamada ciddi şekilde yaralanmıştı. Bennett’in annesi ve üvey babası da, onlardan ayrılıp Yunanistan’a tekne gezisine çıktıkları için patlamadan kurtulmuştu.



İngiliz Channel 4 isimli televizyonun haber bülteninde, Türkiye’nin kadının ailesine 1 milyon sterlinden fazla tazminat vereceği öne sürüldü. Sky News’ta yer alan haberde ise anne Sharon Holden, “Türk Hükümeti’nin tazminat ödemeye karar verdiğini, tam rakamın henüz kesinleşmediğini” belirtti. Ancak İngiliz basını, 1 milyon Sterlin’den fazla olduğunu savundu



Türkler için 70’er bin TL



Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 2005 yılında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden İngiliz turist Helyn Bennet’in ailesine Türkiye´nin 1 milyon Sterlin tazminat ödediği iddiaları, gözleri aynı saldırıda hayatını kaybeden 3 Türkün ailesine çevirdi. Saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Deniz Tutum, 23 yaşındaki Ufuk Yücedeniz ve 24 yaşındaki Eda Okyay´ın aileleri de Aydın adliyesinde tazminat davası açtı. Yaklaşık iki yıl süren davanın ardından mahkemenin ölen kişilerin anne ve babalarına 30´ar bin TL, kardeşlerine ise 10’ar bin TL tazminat ödenmesine kadar verdi. Ölen üç gencin de birer kardeşi olduğu için aileleri 70’er bin lira tazminat aldı. Buna karşılık tazminat tutarını fazla bulan hazine avukatları ise, karara itiraz ederek temyize götürdü. Dosyanın halen Yargıtay aşamasında bulunduğu belirtildi.



5 kişi ölmüştü



Kuşadası’nda 16 Temmuz 2005’te minibüste patlayan bomba, Helyn Bennett’in yanı sıra, İrlandalı Tara Whelan (17), Deniz Tutum (21), Eda Okyay (25) ve Ufuk Yücedeniz’in hayatına mal olmuştu. Kuşadası’nda aynı yılın 30 Nisan’ında PKK tarafından Kuşadası kent merkezine bırakılan bir bombayı etkisiz hale getirmeye çalışan Başkomiser Yaşar Aykaç da yaşamını yitirmişti.



Güleyim mi, ağlayım mı



Bomba kurbanının annesi Sharon Holden, patlamanın sorumlularının İzmir’de yargılandığı davayı izlemiş ve kızının katilleriyle yüzleşmişti. Anne Holden“Güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. Helyn’i geri getirecek olsa bu paranın her kuruşunu verirdim” dedi.