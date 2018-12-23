ING'den girişimcilere “Girişim Atölyeleri” desteği 

İstanbul, 23 Aralık (DHA) - ING Bank, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin hayat bulmasına katkı sunmak amacıyla ING Girişim Atölyeleri serisine başladı.

Atölyeler, ING müşterilerine ve kadın girişimcilere yönelik olarak gerçekleştirilirken, katılımcılara inovasyon ve girişimciliğin temel kavramları aktarılıyor. Bankanın kendi içinde uyguladığı “PACE” yönteminde öğrenilen pratik araçları girişimcilere sunmayı amaçlayan eğitim, hedef kitleler üzerinde düşünme, onların problemlerini anlama, çözüm fikirlerini geliştirme ve çözümleri test etme gibi konuları kapsıyor.

ING Bank, iş fikri olan ve bunu geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik olarak düzenlemeye başladığı ING Girişim Atölyeleri ile iş fikirlerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlayarak, ING Girişim Atölyeleri serisini ING müşterileri ve kadın girişimcilere yönelik düzenlediği atölyelerle başlattı. Banka, müşterilerine ve kadın girişimcilere yönelik düzenlediği iki ayrı atölye gerçekleştirdi. ING Bank Türkiye İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen atölyelerde katılımcılara, inovasyon ve girişimciliğin temel kavramları aktarılırken, aktif katılımla devam eden atölyede probleme çözüm bulan, müşteriye değer katan yeniliğin tasarlanma sürecine ilişkin eğitim veriliyor.

Alper Gökgöz: “Müşteriye fayda sağlayan inovasyonu amaçlıyoruz”

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, girişimcilerin, bu eğitimler yoluyla fikri test etmeyi öğreneceklerini söyledi ve ekledi, “ING olarak, PACE ile biz her şeye müşterilerimizle birlikte karar veriyor ve yeni ürünlerimizi onlarla birlikte tasarlıyoruz. Müşteriyi odakta tutan bu yöntemle aslında fikri, her aşamada müşteri ile test ediyor, onların deneyimi mükemmelleşinceye dek bu yeni ürün üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerekirse de fikri öldürüyoruz. Dolayısıyla testi geçen ve ortaya çıkan yenilikçi ürünlerimiz, tüm müşterilerin kullanımına en mükemmel haliyle sunulmuş oluyor. Örneğin “Turuncu Ekstra” banka kartı programı, PACE ile yaptığımız ilk projeydi ve bu programla, Visa Yenilikçi Banka Ürünü Ödülü aldık. 2017’den bu yana sunduğumuz tüm yenilikçi ürünlerde kullandığımız bu metodolojiyi, artık girişimcilerin de faydalanabilmesi için bankamız dışına da taşıdık. ING Inovasyon Merkezi’nde düzenleyeceğimiz ING Girişim Atölyeleri ile girişimcileri destekleyeceğimiz için çok memnunuz.”