T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ING DiBa/ Brzeski: AMB bu toplantıda söylem değiştirebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ING DiBa Almanya ve Avusturya Başekonomisti Carsten Brzeski küresel piyasaların yakından izlediği Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bugün yapacağı açıklamalarda ticaret savaşına ve AMB içerisindeki şahinlere bağlı olara

08 Mart 2018 17:13

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ING DiBa Almanya ve Avusturya Başekonomisti Carsten Brzeski küresel piyasaların yakından izlediği Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bugün yapacağı açıklamalarda ticaret savaşına ve AMB içerisindeki şahinlere bağlı olarak “AMB’nin söylemlerinde bir değişiklik görebiliriz” dedi.

CNBC’de yer alan habere göre Brzeski bankanın parasal genişlemeyi “ölçü ve/veya süre” bakımından artırmaya hazır olduğu söyleminin çıkartılabileceğini, bunun yerine “tüm mevcut enstrümanları kullanacağız” ibaresinin kullanılacağını belirtiyor.

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileriyle başlayan küresel ticaret savaşı söylemleri, bu yıl parasal genişlemeden çıkışın sinyallerini vermesi beklenen AMB’nin söylemlerinde yumuşatıcı bir etki yapacak.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin sürmesi sebebiyle “dikkatli” olması beklense de AMB’nin bugün gerçekleşecek basın toplantısında sözlü yönlendirmelerindeki tonu değiştireceğini bekleyen analistler de var. ING DiBa’dan müşterilerine gönderilen notta “Açıklama QE’den çıkışın ılımlı bir şekli olacak. Bu da şimdilik AMB içerisindeki şahinleri yatıştıracaktır” denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAING DiBa AlmanyaAvusturya Başekonomisti Carsten BrzeskiAvrupa Merkez Bankasının AMBAMBCNBCdeBrzeskiHabereABD Başkanı Donald TrumpınAMBninTicaretING DiBadanQEdenBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24