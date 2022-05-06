T24 LogoT24 Logo
Gündem

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçları hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?

İşte Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçları yayın tarih ve saatleri;

06 Mayıs 2022 13:30

Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçları yayın tarih ve saatleri belirlendi. Ligde 6-7 Mayıs'ta oynanacak 30. hafta maçlarının ardından, play-off eşleşmeleri belli olacak. 

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta öncesinde Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilerken, play-off'ta yer alacak takımlar da belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'in ikinci bitirmeyi garantilediği normal sezonda Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor'un play-off oynaması kesinleşti.

İşte Basketbol Süper Ligi play-off serisinin eşleşmelerinin belli olacağı 30. hafta maçları yayın tarih ve saatleri:

6 Mayıs Cuma

HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ: 17.00, Idman TV, Tivibu Spor 2
 
Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor: 19.30, Tivibu Spor 2

Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 19.30, Tivibu Spor 3
 
Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex: 19.30, Tivibu Spor 4

7 Mayıs Cumartesi

Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko: 15.30, Tivibu Spor 2

Türk Telekom-Galatasaray Nef: 19.00, Tivibu Spor 2, TRT spor, TRT spor 2

Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka: 19.00, Tivibu Spor 3

Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol: 19.00, Tivibu Spor 4

ING Basketbol Süper Ligihangi maç hangi kanaldaanadolu efesfenerbahçe beko30. hafta maçlarıBSL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24