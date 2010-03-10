ING Bank'ta istifa ve yeni düzenleme

T24 - ING Bank Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu, görevinden istifa etti.



Muratoğlu, çalışma arkadaşlarını istifa kararını ve gerekçesini açıklarken, "ING Bank'taki görevimden 10 Mart 2010 itibarı ile istifa etmeye karar verdim. Gerek kişisel gerek profesyonel hayatımdaki bundan sonraki adımları farklı bir platformda atmam gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.





ING Bank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Vincent van den Boogert de, yayımladığı mesajda, "Cem'in bu kararı hem profesyonel hem de özel hayatında farklı alternatifleri değerlendirme isteğinden kaynaklanıyor. Bu kararına üzülmekle birlikte, aynı zamanda saygı duyuyorum. Cem'le de hemfikir olduğumuz gibi, geçtiğimiz 1.5 yıl boyunca yapıcı ve yararlı bir işbirliği içinde çalıştık. Cem'e genelde Bankamıza ve özelde Bireysel Bankacılık Pazarlama Departmanı'na yaptığı tüm katkılar için teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyorum" dedi.



Vincent van den Boogert, "Bireysel Bankacılık Pazarlama Departmanı'nda görev yapan bütün grup müdürlerinin bundan böyle doğrudan kendisine bağlı olarak çalışacaklarını, kendilerine güveninin tam olduğunu" vurguladı.



ODTÜ Petrol Mühendisliği bölümünden mezun olan Cem Muratoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde "iş idaresi" üzerine master yaptı. Muratoğlu 2008 yılında Akbank'tan ING Bank'a geçmişti.