ING Bank: Nüfusun yalnızca yüzde 13.6'sı tasarruf yapabiliyor

İstanbul, 6 Mart (DHA) - ING Bank’ın gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2017 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı yüzde 13.6 olarak belirlendi.

Araştırma döneminde yakın gelecekte tasarruf yapmayı planladığını söyleyenlerin oranı yüzde 29; gelecek üç ay içinde tasarruf edeceğini söyleyenlerin oranı bir önceki döneme göre iki puanlık artışla yüzde 16.6 oldu.

ING Bank, kentsel tasarruf sahipliği oranlarını ve tasarruf eğilimlerini belirlemek amacıyla 2011 yılının Ekim ayından bu yana yayınladığı Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nda (TTEA) son olarak 2017 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

TTEA raporuna göre araştırma döneminde kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı, yüzde 13.6 ile birinci çeyrekte ölçümlenen yüzde 13.3’lük seviyenin üzerine çıktı.

Araştırma döneminde kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranında bir önceki çeyreğe göre gerileme yaşandı. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı yıl içindeki en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 15.4 olmuştu. Öte yandan 2017’nin üçüncü çeyreği haricinde diğer çeyreklerin birbirine yakın bir seviyede kaldığı görülüyor.

Üç ay içinde tasarruf edeceğini söyleyenlerin oranı arttı

Araştırma döneminde yakın gelecekte tasarruf yapmayı planladığını söyleyenlerin oranı yüzde 29; gelecek üç ay içinde tasarruf edeceğini söyleyenlerin oranı bir önceki döneme göre iki puanlık artışla yüzde 16.6\'ya çıktı.

\"Geleceğe yatırım\" gerekçesi geriliyor

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında en öne çıkan “Geleceğe yatırım” amacıyla tasarruf edenlerin oranı 2017’nin 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 9 puan geriledi ve yüzde 38 oldu. “Beklenmedik durumlara karşı güvence olması için” gerekçesi ise bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 17’den yüzde 24’e yükseldi. Çocukları için tasarruf yapanların oranı 2 puan düşüşle yüzde 24; ileriki bir dönemde yapacağı harcama için para biriktirenlerin oranı ise 4 puanlık yükselişle yüzde 14 oldu.

Tasarruf yapmak bir alışkanlık

Düzenli tasarruf yapanların oranı 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 68 olarak önceki dönemle aynı seviyede kaldı. Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son üç ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı artarak yüzde 36’dan yüzde 42 oranına ulaştı. Gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı ise aynı kaldı.

Bireysel emeklilik yükselişini sürdürdü

“Geleceğe yatırım”ın alt gerekçeleri olarak ilk belirtilen gerekçeler içerisinde yüzde 40 ile “emekliliğimde / yaşlandığımda zor durumda kalmamak için” öne çıkıyor. Toplam belirtilen alt gerekçeler olarak da bu ifade ile birlikte “kimseye muhtaç olmamak için” ifadesi ilk sırada geliyor. “Çocuklarım için”in alt gerekçelerinde ise “çocuklarının eğitim masrafları için” yüzde 41 ile ilk sırada yer aldı. Beklenmedik olaylara karşı tasarruf edenlerin alt gerekçeleri içerisinde bu dönem de geçen dönem olduğu gibi yüzde 31 ile “ani sağlık sorunlarında kenarda birikmiş olması için” gerekçesi ilk sırada geldi.

Bu dönemde “bireysel emeklilik fonları” yüzde 34 ile en çok tercih edilen tasarruf aracı oldu. “Yastık altı altın ve nakit” geçen dönemden bu döneme en çok artış gösteren araç oldu. 7 puan artışla yüzde 23’e yükseldi.

Tasarruf edememe sebeplerinde ise “tasarruf edecek yeterli geliri olmadığını” söyleyenlerin oranı önceki döneme göre 2 puanlık düşüşle yüzde 82 olarak gerçekleşti. “Borçlarından dolayı” tasarruf edemeyenlerin oranı ise 3 puan artarak yüzde 12’ye ulaştı. Tasarruf yapamama sebebi olarak “gelir yetersizliği”ni belirtenlerin oranı 9 puan azalarak, yüzde 57’ye geriledi.

Gelir yetersizliğinin alt gerekçeleri olarak “Temel giderlerden kaynaklı gelir yetersizliğini” gösterenlerin oranı ise önceki döneme göre 18 puanlık yükseliş kaydetti ve yüzde 83 oldu. “Çocuklara yapılan masraflardan dolayı gelir yetersizliği” alt gerekçesi ise bir önceki dönemle benzer seviyede kalarak yüzde 22’den yüzde 24’e yükseldi.

“Ülkemizde tasarruf alışkanlıklarının artması için çalışıyoruz”

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Türkiye’nin tasarruf açığını kapatma amacıyla ülkemizdeki tasarruf eğilimlerini ortaya koyduğumuz çalışmamızda 7 yılı geride bıraktık. Her dönem farklı etkilerin tasarruf alışkanlıklarını etkilediğini görüyoruz. 2017 dördüncü çeyrek TTEA sonuçları, bize gelecek kaygısının hala önemli bir tasarruf etme motivasyonu olduğunu gösteriyor.

\"Diğer bir çarpıcı sonuç da gelecek üç ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 16,6 iken, tasarruf yapamayan ve gelecek üç ay içerisinde bunu planlayanların oranı yükseldi ve yüzde 24,9’a ulaştı. Bu veri bize, önümüzdeki dönem daha önce tasarruf yapmayanların tasarruf yapmaya başlamasıyla tasarruf sahipliğinin artabileceğini gösteriyor.

\"ING Bank olarak Türkiye’nin tasarruf bankası olma odağımızı, müşterilerimizin her zaman ve her yerde yanında olmamızı sağlayan ürün ve hizmetlerimizle destekliyoruz. Turuncu Damla gibi gelecek kuşaklara tasarruf alışkanlığını kazandıracak sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da ülkemizin tasarruf açığının kapatılmasına destek olmayı sürdürüyoruz.\"

ING Bank tarafından yaptırılan Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, Sabancı Üniversitesi’nden Alpay Filiztekin’in gözetiminde IPSOS KMG tarafından 26 ilde her ay tesadüfi olarak seçilen 800 kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştiriliyor. 18 yaş ve üzeri tüm eğitim ve sosyo-ekonomik grupları kapsayan araştırma ile kentsel nüfusun tasarruf sahipliği oranı, toplumdaki tasarruf dinamikleri ve eğilimleri ortaya koyuyor.