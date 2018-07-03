ING Bank: Enflasyonda artış önümüzdeki aylarda da sürebilir

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – ING Bank\'ın, enflasyon verisi sonrası yayınladığı ekonomi notunda, çekirdek enflasyondaki artışın devam ettiği vurgulandı ve enflasyondaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da süreceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğine dikkat çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun verilerine göre, tüketici fiyatları Haziran\'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı; böylece, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17\'yi buldu.

ING Bank’ın ekonomi notunda özel kapsamlı göstergelerden C endeksinde yıllık enflasyon artışının eğilimini sürdürerek yüzde 14.60’ya geldi ve tarihi yüksek düzeye ulaştığı vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:

\"Bu rakam çekirdek göstergelerde baskının devamına işaret ederken, kurdaki zayıflığın etkileri ve bozulan fiyatlama davranışları artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da süreceği beklentilerini destekliyor.

\"Sonuç olarak, Haziran enflasyonu ivme kaybeden iç talebe rağmen maliyet kaynaklı faktörlerle fiyatlama dinamiklerinin kötüleştiğini gösterdi.

\"Enflasyonun yüksek düzeyi ve beklentilerde devam eden bozulma eğilimi (24 aylık beklentilerin önümüzdeki aylarda çift basamaklı düzeye ulaşacağı da) düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü risklerin baskın olacağı anlaşılıyor.

\"Fiyat baskılarının güçlendiği ve enflasyonun yönünü yeniden yukarı çevirdiği 2. çeyreğin son ayında yıllık rakam 2003 bazlı seride yeni bir tepe noktasına ulaşarak yüzde 15.39 oldu.

\"Yıllık rakamdaki harekette, mal grubunda gözlenen fiyat baskıları ve özellikle işlenmemiş gıda enflasyonundaki sert yükseliş önemli rol oynarken, hizmet enflasyonu da fiyatlama davranışlarında devam eden bozulma ve kura duyarlı ürünlerin katkısıyla hızlanarak, özellikle ulaştırma hizmetlerinin katkısıyla çift basamağı aştı.

\"Yurt içi üretici fiyat endeksinde genele yaygın fiyat artışları sonucu aylık değişim yüzde 3.03 olurken; hızlı bir yukarı trend içerisinde olan yıllık enflasyon Haziran’da da artarak yüzde 23.7’yle serinin başladığı 2003 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı ve üretici fiyatları kaynaklı baskıların sürdüğünü teyit etti.

\"TÜFE’nin detaylarında; aylık enflasyona en yüksek pozitif katkı yüzde 1.39 puanla mevsimsel artışların ötesine geçen fiyat baskıları sonucu hızla yükselen işlenmemiş gıda fiyatlarının belirleyici olduğu gıda grubundan geldi.

\"Buna bağlı olarak grubun yıllık fiyat değişimi Mayıs’ta yüzde 11’den Haziran’da yüzde 18.9’a sert bir sıçrama kaydetti.

\"Kurdaki zayıflığın yansımalarının ve olumsuz baz etkilerinin öne çıktığı ulaştırma grubu ise yüzde 0.47 puanlık katkıyla bir kez daha aylık enflasyonu yukarı çeken gruplar arasında öne çıkarken, yıllık enflasyon yüzde 24 ile tüm gruplar arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

\"İletişim ve alkollü içecekler hariç diğer gruplarda yıllık enflasyon hedef aralığının dışında kalmaya devam ederken, TÜFE’nin alt gruplarının giyim hariç tamamında Haziran fiyat değişimlerinin pozitif olması enflasyonist baskıların sürdüğünü teyit etti.

\"Mevsimsel etkilerin ağır bastığı giyim grubu ise enflasyonu yüzde -0.08 puan aşağı çekerken, kurdaki sert artışla gelen güven şokunun da katkı sağladığı talepteki yavaşlamayla birlikte gözlenen yüzde -1.15’lik fiyat değişimi önceki yıllardaki Haziran değişimleri ortalamasının altında kaldı.\"