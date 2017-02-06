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Ekonomi

ING Bank: Dolar/TL bu hafta 3.60 seviyesini test edebilir

Haftaya 3.70'in altında başlayan kur, kademeli düşüşünü sürdürüyor

06 Şubat 2017 14:15

ING Bank'ın Londra merkezli stratejisti Petr Krpata, Dolar/TL 'nin bu hafta 3.60 seviyesini test edebileceğini söyledi.

Krpata, Türk lirasındaki toparlanmanın devam edeceğini ve Dolar/TL  kurunda 3.60 seviyesinin bu hafta test edilebileceğini söylerken bu görüşüne gerekçe olarak ABD ücret artışı verisinin ardından oluşan "carry trade'i teşvik edici ortam", TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki artış ve Türk lirasındaki "tek yönlü" kısa pozisyonlanmayı öne sürdü.

Krpata, Türk lirasının "orta vadede" ucuz göründüğünü, ve BEER modeline göre dolar karşısında yüzde 20 düşük değerli olduğunu savundu.

Türk lirası kazançlarını 6. güne de taşırken, dolar karşısında 3.6618 seviyesine kadar değer kazandı ve Ağustos ayından bu yana en uzun kazanç serisini yakalamış oldu.

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