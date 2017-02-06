Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3.6870 seviyesine kadar gerileyen kur yeni haftaya da düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 3.69 seviyesinden işlem gören kur kademeli olarak 3.66'ya kadar geriledi.

Dolar/TL kuru şu dakikalarda 3.6730 seviyesinde, Euro/TL ise 3.9523 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3,6870 seviyesine kadar gerileyen kur yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar/TL saat 09:15'te %0.2 düşüşle 3.6890'dan işlem gördü.



Bugün yurtiçinde reel efektif Döviz kuru endeksi günün tek önemli verisi. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.



HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy aylık raporunda TL'nin değer kazanma potansiyelinin sınırlı olabileceğini belirtti. Raporda, "Fakat Nisan’da düzenlenecek referandum öncesinde yurtiçi risk algısının dönem dönem yükselebilecek olması, makro verilerde bozulmanın devam etmesi ve lirada oynaklığın düşmesiyle Merkez Bankası’nın sıkılaştırmadan geri adım atabilecek olması bundan sonrası için lirada değer kazanma potansiyelinin sınırlı olduğuna işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

Finans Uzmanı Özgür Demirtaş: Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık