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Ekonomi

ING Bank, çocukların ‘Eşit Bir Dünya' hayalini iletişime taşıdı

İstanbul, 21 Nisan (DHA) - ING Bank 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı ve “Kızlar da yapar erkekler de” temasıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği reklam filmiyle çocukların, cinsiyet ayrımı olmaksızın kurduğu hayallerin peşinde

21 Nisan 2018 18:10

İstanbul, 21 Nisan (DHA) - ING Bank 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı ve “Kızlar da yapar erkekler de” temasıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği reklam filmiyle çocukların, cinsiyet ayrımı olmaksızın kurduğu hayallerin peşinden gittiği bir dünyaya ışık tutarak Ağrılı çocukların barış dolu, tertemiz ve eşit bir gelecek hayalini iletişime taşıdı. Geleneksel bankacılığın ötesine geçen uygulamalarıyla finans dünyasının yanı sıra hayatın içinden alanlarda da fark yaratma hedefiyle ilerleyen ING Bank’ın, “Kızlar da yapar erkekler de” temasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çektiği reklam filmi yayına girdi. Birleşmiş Milletler cinsiyet eşitliği programı HeForShe destekçisi olan ING Bank, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirebilmek adına çektiği reklam filmiyle, eşit bir gelecek için kız, erkek demeden tüm çocukları hayallerinin peşinden gitmeye davet ediyor. “Kimsenin kimseden fazlası ya da eksiğinin olmadığı” bir dünya hayali kuran çocukların gelecek düşlerini ekrana taşıyan banka, 23 Nisan’da sosyal medya kullanıcılarını #HayallerinYeter etiketiyle, eşit bir gelecek için konuşmaya da çağırıyor.  

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