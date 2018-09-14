ING Bank: Cari açık Temmuz'da beklendiği gibi daraldı

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - ING Bank’ın, Temmuz ayı cari açığını değerlendiren Ekonomi Notları’nda, “Geçtiğimiz aylarda zayıflayan sermaye akımları eğilimi Temmuz’da da devam ederken, cari açık beklendiği gibi daraldı” denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“1.8 milyar dolarla piyasa beklentisine paralel gerçekleşen Temmuz cari açığının ardından, Haziran’da yön değiştirerek daralmaya başlayan 12 aylık birikimli rakam bu eğilimini koruyarak 54.6 milyar dolara geriledi.

“Aylık bazda incelendiğinde, iyileşme ikincil gelirdeki daralmaya rağmen iç talepteki ivme kaybının ithalat talebine yansıması ve güçlü seyreden ihracata paralel toparlanmaya başlayan dış ticaret dengesinden kaynaklandı.

“Ayrıca, net turizm gelirlerinde yıllık yüzde 23 sıçramayla desteklenen hizmetler dengesindeki büyüme de cari açıktaki eğilimde önemli rol oynadı. 2017’de GSYH’ye oranla yüzde 5.5 olan ve Haziran’da yüzde 6.6’ya ulaşan 12 aylık birikimli açık, Temmuz’da gerileyerek tahmini yüzde 6.2 - 6.3 düzeyine geldi.

“Finansman tarafında, bu yıl genelde zayıf seyreden sermaye akımları görünümü Ağustos’taki ciddi dalgalanma öncesinde bu eğilimini sürdürdü ve 1.2 milyar dolarlık sınırlı giriş kaydedildi. Bu gelişmede, yurtdışı piyasalardaki dalgalanmalarla beraber daha az destekleyici hale gelen küresel şartlar ile Türkiye’ye yönelik bir süreden beri devam eden risk algısı önemli rol oynadı.

“Temmuz verilerine göre cari açık, sınırlı sermaye girişi ve net hata, noksan kaynaklı 3.0 milyar dolar giriş (son 12 ayda giriş 18 milyar dolar) ile karşılanırken, resmi rezervler 2.4 milyar dolar arttı.

“Sermaye hesabı detayına göre, yerleşikler yurtdışındaki varlıkları artırmaya devam ederken, portföy akımları yerleşik olmayan yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki 0.5 milyar dolarlık satışları ile Şubat’tan bu yana olduğu gibi ekside kaldı. Ancak, yabancı bankaların yurtiçindeki mevduatlarını artırmaları, ticari krediler, yabancı doğrudan yatırımlar ve borçlanma kaynaklı az miktarlı girişlerle sermaye akımları artıda kaldı.

“Şirketlerin net borçlanmaları uzun ve kısa vadede sırasıyla 0.7 ve 0.4 milyar dolarla devam etse de; bankalar 0.4 milyar doları uzun vadede olmak üzere 0.9 milyar dolarla net borç ödeyicisi oldular. Buna bağlı olarak 12 aylık borç çevrim oranı şirketler kesiminde önceki aya göre yükselerek yüzde 142’ye gelirken, bankacılık sektöründe sınırlı bir artışla yüzde 106’da kaldı.

“Bu durum, banka ve şirketlerin bazı zorluklara rağmen Temmuz itibariyle yurtdışı finansmana erişim imkanlarını koruduklarını gösterdi.

“Özetle, ekonomideki hızlı ivme kaybı ve liradaki zayıflığın rekabet gücüne dolayısıyla ihracata olumlu katkısıyla cari açıktaki toparlanmanın önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz.

“Öte yandan, yüksek finansman ihtiyacı yanında sermaye akımlarındaki zayıflama eğilimi lira varlıkların finansal piyasalardaki dalgalanmalara duyarlılığını artırıyor. Bu şartlar altında, kamu karar alıcıların adımları sermaye akımlarının seyrinde belirleyici olacak.”