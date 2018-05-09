ING Bank çalışanları isterlerse İzmir'de çalışabilecek

İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - ING Bank, hayata geçirdiği FlexING uygulaması kapsamında, çalışanlarına İzmir’den çalışabilme imkânı getirdi. Buna göre banka çalışanları, talep etmeleri halinde ister yaz ister kış döneminde, İzmir’de açılan \"Flexi35\" ofisinden geçici olarak çalışabilecek. Banka ayrıca, tüm şubelerinde esnek kıyafet ve esnek mesai saati uygulaması da başlattı.

Banka talep eden Genel Müdürlük ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanlarına “Flexi35” uygulamasıyla ister yaz ister kış döneminde geçici olarak İzmir’deki 50 kişilik ofisinden çalışabilme fırsatı sağlayacak.

Buna göre yine FlexING uygulaması kapsamında eşzamanlı başlatılan ŞubemFlexi uygulaması ile de artık tüm ING Bank şube çalışanları Cuma günleri işe rahat kıyafetle gidebilecek ve ayda iki kere olmak üzere mesaisine 1 saat geç gelebilecek ya da işten 1 saat erken çıkabilecek.

ING Bank olarak “Eski Köye Yeni Adet” anlayışıyla hizmet verdiklerini ve yalnızca müşterilerinin değil, çalışanlarının da hayatını kolaylaştıracak çözümler ürettiklerini kaydeden ING Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen şunları söyledi:

\"2015 yılında, FlexING adıyla, sektörümüzde bir ilke de imza atarak başlattığımız uygulama ile Genel Müdürlük çalışanlarımıza çalışma saatlerini ve yerlerini belirleme olanağı sunuyoruz.

\"Şimdi bu esnek modele bir yenilik daha ekleyerek geçici olarak İzmir’den çalışma seçeneği getiriyoruz.

\"Ayrıca altı aydır esnek çalışma modelimizi bazı şubelerimizde de test ediyorduk, bu sürecin sonunda uygulamamızı bundan sonra tüm şubelerimize yayma kararı aldık.

\"Hem genç hem de yeniliklere açık bir banka oluşumuz sayesinde, çalışma ortamımızı sürekli iyileştiriyoruz.\"

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Bank, Genel Müdürlük çalışanlarına haftanın 2 günü ofis dışında çalışma imkânı sunarken, çalışanlar esnek çalışma saatleri uygulamasından da faydalanarak hafta içi çalışma saatlerini kendileri belirleyebiliyor.

Anne ve baba olan her çalışana okulların açıldığı ilk gün Okulun İlk Günü İzni, okulların son günü Karne Günü İzni ve yıl içerisinde kendi seçtiği bir günü çocuğuyla geçirebilmeleri için Turuncu Gün İzni hakkı verilen bankada hamilelere de periyodik kontrolleri için ayda bir gün izin hakkı sağlanıyor.

Anne olan çalışanlar da bebekleri 6 aylık olana kadar maaş kesintisi olmaksızın izinli sayılırken, baba olan çalışanlar da 1 yıl boyunca kullanılabilecekleri şekilde 10 gün izin hakkı elde ediyor. Çocuğu kreşe başlayan ebeveyn çalışanlara da kreşin açıldığı hafta ilk gün tam gün, kalan günler ise yarım gün izin hakkı sağlanıyor. (Fotoğraflı)