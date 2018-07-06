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Ekonomi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - ING Bank Türkiye, 625 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı

06 Temmuz 2018 14:35

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - ING Bank Türkiye, 625 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı. Anlaşma 13 ülkeden 28 bankanın katılımyla gerçekleşti.
ING Bank\'tan yapılan açıklamada, \"Dış ticaret finansmanında kullanılmak üzere 498.5 milyon euro ve 42 milyon dolar (toplam 625 milyon dolar) tutarında bir sendikasyon kredisi imzalandı. İşlemde, CITI koordinatör, dokümantasyon ve ajan banka olarak görev aldı\" denildi.
Açıklamaya göre işleme, Sberbank (İsviçre) AG, Barclays Bank PLC, Citibank N.A. Jersey Branch, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Chase Bank N.A. London Branch, MUFJ Bank Turkey A.Ş., Sberbank Europe AG, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katıldı.
Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, Türkiye’ye güvenin işareti olan bu sendikasyon kredisiyle uluslararası piyasalarda finansal enstrüman çeşitliliğinin artırılacağını dile getirdi.
ING Bank\'tan yapılan açıklamada, \"Söz konusu  sendikasyon kredisi 367 gün vadeyi kapsıyor.Toplam spreadi euro için yüzde 1.20, dolar için yüzde 1.0 ile 2018 yılı ilk yarısında Türk bankalarının uluslararası kredi piyasalarında gerçekleştirdiği sendikasyon işlemlerinin fiyatlamasıyla uyumlu olarak gerçekleşti\" denildi. (Fotoğraflı)

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