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Ekonomi

ING Bank: 2018'de hız kaybetse de büyüme devam edecek

İstanbul, 29 Mart (DHA) –  ING Bank’ın bugün açıklanan GSYH büyüme verilerine ilişkin hazırladığı ING Ekonomi Notu’nda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2018 yılında kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak hız kaybetse de devam edeceğini öngördü

29 Mart 2018 19:47

İstanbul, 29 Mart (DHA) –  ING Bank’ın bugün açıklanan GSYH büyüme verilerine ilişkin hazırladığı ING Ekonomi Notu’nda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2018 yılında kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak hız kaybetse de devam edeceğini öngördü.

ING Bank’ın GSYH verilerine ilişkin değerlendirmesinde net ihracatın eksiye dönen katkısına rağmen, güçlü iç taleple beklentilerin üzerinde gelen 4. çeyrek rakamıyla birlikte büyüme’nin 2017’de yüzde 7.4 olduğu vurgulandı.

Notta 2017 dördüncü çeyrek için ING Bank’ın tahmini yüzde 6.9, piyasa beklentileri ise yüzde 7.0 düzeyinde olduğu belirtildi.

ING Ekonomi Notu adlı değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

\"2017’nin son çeyreğindeki yüzde 7.3’lük büyüme olumlu baz etkilerinin belirgin olduğu bir önceki çeyreğe göre kısmi bir yavaşlamaya işaret etse de, oldukça  yüksek bir düzeyde seyretti.

\"2017 yılının tamamı için GSYH artışı ise yüzde 7.4 ile 2013 sonrasındaki en yüksek rakam olurken, Orta Vadeli Plan’daki yüzde 5.5’lik tahminin üzerinde gerçekleşti.

\"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1.8’lik bir değişim kaydedilirken; bu durum, beklentilerden farklı olarak, yüzde 1.3’lük 3. Çeyrek rakamına göre kısmi bir ivmelenme olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, TÜİK 2017’nin 1 ve 3. çeyrek rakamlarını yüzde 5.3 ve yüzde 11.1’den sırasıyla yüzde 5.4 ve yüzde 11.3’e revize etti.

\"Sonuç olarak, beklentilerin üzerindeki 4. çeyrek büyümesi temelde (stoklar da eklendiğinde toplam katkısı yüzde 10.4 puana ulaşan) iç talepten kaynaklanırken, net dış talep büyümeyi aşağı çekti.

\"2017 genelinde ise yine özel tüketim ve yatırımlar, dolayısıyla iç talep,    performansta belirleyici olurken, net ihracatın katkısı ihmal edilebilir düzeyde kaldı. 2018’de büyümenin kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak ivme kaybetse de oldukça güçlü bir düzeyde seyredeceğine dair beklentimizi koruyoruz.\" (Grafik-Tablo) 

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