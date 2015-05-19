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Dünya

İnfazların yoğunluğu nedeniyle cellat aranıyor

Suudi Arabistan'da infazlarda istihdam edilmek üzere sekiz 'din görevlisi' için ilan yayımlandı

19 Mayıs 2015 12:16

Suudi Arabistan'da sekiz cellat için iş ilanı verildi. Bu yılın ilk dört buçuk ayında 85 mahkumu kafasını kesmek suretiyle idam eden Suudi Arabistan'da infazların yoğunluğu nedeniyle kafa kesecek cellat sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

RIA Novosti'nin haberine göre, hükümet infazlarda istihdam edilmek üzere 8 adet 'din görevlisi' alınacağını duyurdu. Suudi Arabistan'da suçun türüne göre kafa ya da el kesen infazcılar 'din görevlisi' kategorisinde istihdam ediliyor.

İnsan Hakları Örgütü rakamlarına göre Suudi Arabistan'da geçen Pazar günü gerçekleştirilen infazla birlikte son dört buçuk ayda 85 kişinin kafası kesilerek idam edildi.

Ülkede geçen yıl gerçekleştirilen benzer infazların sayısı ise 88 olmuştu.

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