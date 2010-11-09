İnfazı ertelenen Sakine için uluslararası destek

T24- İran hükümetinin 3 Kasım, Çarşamba günü son anda ertelemesiyle tekrar gündeme gelen Sakine Muhammed Aştiyani'nin infazı ile İran'a karşı uluslararası kamuoyundan sesler yükseldi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kanada Başbakanı’nın eşi Maureen Harper ve Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs Sakine'nin idamını kınadıklarını açıkladı.







Tahran hükümetinin zina yaptığı gerekçesiyle recm cezasına çarptırdığı Sakine Muhammed Aştiyani’nin yakın zamanda infaz edileceği yönündeki son haberlerin ardından, kamuoyundan bir kez daha öfke ve korku sesleri yükseliyor.





İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, recmin “barbarca” bir uygulama olduğunu ve Aştiyani’nin infazının “İran’ın dünyanın gözündeki imajını yerle bir edeceğini” söyledi. Kanada Başbakanı’nın eşi Maureen Harper ise Aştiyani’nin davasını “her türlü ahlak anlayışına ve insanın saygınlığına aykırı” bir durum olarak nitelendirdi.



Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan Bakan Bernard Kouchner ise ?ran Dışişleri Bakanı Manuşehr Muttaki’yle konuştuğunu ve ?ran ’ın Aştiyani’nin infazını gerçekleştirmesi ihtimalinden duyduğu “hayal kırıklığı”nı ilettiğini belirtti. Muttaki ise haberlerin yalan olduğunu ve İranlı yetkililerin davada kesin bir hükme ulaşmadığını söyledi.

DAVA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR

Aştiyani davası, sadece recm cezasının barbarlığını göstermesi açısından değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün ihlali açısından da çok önemli. Aştiyani Farsça konuşamıyor ve hakkındaki suçlamaların ne olduğunu en başından bu yana bilmiyor. 2006’da zinadan suçlu bulunan kadın, oğlunun önünde 99 kırbaçla cezalandırıldı. Daha sonra dava yeniden açıldı ve cinayetle suçlandı.

Ardından, baskı altında verdiğini söylediği sözde itirafından vazgeçen Aştiyani’nin avukatı, kadının çocuklarının düzenlediği uluslararası kampanyaya destek verdikten sonra ?ran ’dan kaçmak zorunda kaldı. Oğlu ve şu anki avukatı ise geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İranlı yetkililerin Aştiyani’nin infazıyla ilgili planları sonuca erdirmek üzere olduğu yönündeki haberler dolayısıyla derinden kaygılı olduğunu dile getirdi. Clinton açıklamasında, “İran’ın liderleri bir kez daha kendi vatandaşlarının, özellikle de kadınların temel haklarını korumayı başaramadı” dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"





Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, “İran hükümetinin Aştiyani’nin infazında ilerleme planlarını mümkün olan en güçlü dille” kınadığını belirtti. Gibbs, Aştiyani davasının şeffaflıktan ve kanuni süreçlerden yoksun olmasını ve Aştiyani’nin avukatı ile ailesinin sürekli saldırıya maruz kalmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Gibbs, açıklamasında Aştiyani’nin davasının, “İran hükümetinin insan haklarını özellikle de kadın haklarını temelden göz ardı ettiğini” belirterek Tahran hükümetine “infazı durdurup Aştiyani’ye hak ettiği dürüst muameleyi gösterme” çağrısında bulundu.