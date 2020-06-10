İnfaz yasasıyla cezaevinden tahliye edilen kişi cinayet işledi

Hatay’da infaz yasasıyla cezaevinden tahliye edilen E.Ü. isimli kişi, Ali Toksöz adlı kişiyi pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde meydana gelen olayda, cezaevinden çıkan E.Ü. babası Ş.Ü. ile beraber, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen Ali Toksöz'ün iş yerine geldi.

E.Ü. burada pompalı tüfek ile Ali Toksöz’ü başından vurdu. Olayı gören çevredeki yurttaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başından vurulan Toksöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, babası ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Daha sonra olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Ali Toksöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

E.Ü ve babası Ş.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.