İnfaz Yasası'ndan 4 gün önce tahliye oldu; emekli polisi dövüp, parasını gasp etti

Konya'da emekli polis memurunu dövüp, 8 bin TL parasını ve evinin anahtarlarını gasp eden iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Savaş G.'nin 4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 şüpheli, emekli polis memuru H.C.'yi dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasp ebederek kaçtı. Yaralanan ve ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.C. burada tedavi altına alındı.

4 gün önce tahliye olmuş

H.C. polise verdiği ilk ifadesinde olayı gerçekleştirenlerden birininin daha önce de evinden silahını çalan Savaş G. olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla şüpheliyi yakaladı.

4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı belirtilen Savaş G.'nin emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin yapmadığı, iftira atıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)