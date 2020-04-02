"İnfaz paketinde cinsel saldırı suçlarına örtülü af var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, infaz paketinde belli suçlarda infaz aşamasında ceza indiriminin öngörüldüğünü belirterek, “Aslında bu örtülü bir af” dedi. Erkek, teklifte yer alan düzenlemeyle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bütün suç türleri ile uyuşturucu ticareti suçlarına 28 Haziran 2014 tarihinden önce işlenmesi koşuluyla infaz indiriminin sağlandığına dikkati çekti. Erkek, “Bu durum, teklifi hazırlayanların gerekçeleriyle çelişiyor. 28 Haziran 2014’ten önce işlenen suçlarda uyuşturucu ticareti, tüm cinsel suçlara da çocuklara ve kadınlara yönelik tacizlere de indirim geliyor” diye konuştu.

TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz yasa teklifine göre toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör, örgüt, uyuşturucu imalat ve ticareti ile cinayet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararlarını “infaz hâkiminin onayı” belirleyecek.