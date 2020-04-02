"İnfaz paketinde cinsel saldırı suçlarına örtülü af var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, infaz paketinde belli suçlarda infaz aşamasında ceza indiriminin öngörüldüğünü belirterek, “Aslında bu örtülü bir af” dedi. Erkek, teklifte yer alan düzenlemeyle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bütün suç türleri ile uyuşturucu ticareti suçlarına 28 Haziran 2014 tarihinden önce işlenmesi koşuluyla infaz indiriminin sağlandığına dikkati çekti. Erkek, “Bu durum, teklifi hazırlayanların gerekçeleriyle çelişiyor. 28 Haziran 2014’ten önce işlenen suçlarda uyuşturucu ticareti, tüm cinsel suçlara da çocuklara ve kadınlara yönelik tacizlere de indirim geliyor” diye konuştu.
TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz yasa teklifine göre toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör, örgüt, uyuşturucu imalat ve ticareti ile cinayet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararlarını “infaz hâkiminin onayı” belirleyecek.
Cumhuriyet'ten Selda Güven ve Mahmut Lıcalı'nın haberine göre doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler ise idare ve gözlem kurulu kararıyla kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecekler. Teklifte yer alan hükümler, “bu suçları işleyen hükümlüler için dolaylı tahliye yolunu açar mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.
Cezalar konutta çekilecek
Teklife göre kasten öldürme suçu bakımından 2/3, diğer suçlar yönünden 3/4’lük “koşullu salıverme” oranı uygulanmaya devam edilecek. Ancak teklif, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin, 31 Mayıs’a kadar izinli sayılmasına ve bu kişilerin cezalarını konutta çekmelerinin önünü açıyor.
Bu sürenin de gerektiğinde Adalet Bakanlığı’nca 2 kez uzatılabilmesi ve böylece hükümlülerin en fazla 6 aya kadar cezalarını evlerinde çekebilmelerine olanak tanınıyor. İnfaz hâkimliğince bu suçlardan “kapalı cezaevinden açık cezaevine alınanlar için de Adalet Bakanlığı’nın uzatma kararı alması durumunda tahliye olabileceği, yasa teklifinde bu durumun tartışmaya açık olduğu” ifade ediliyor.
Yetkileri genişletildi
Teklifin yasalaşması durumunda mahkemeler tarafından infaz aşamasında verilen tüm kararları artık infaz hâkimleri verecek. Mahkûmun, açık cezaevine alınmasından denetimli serbestliğe ve iyi hal durumlarına ilişkin kararları infaz hakimi denetleyecek. Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, infaz hakimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) belirlenecek. Düzenlemeler 1 Eylül’de yeni adli yılın başlamasıyla geçerli olacak.