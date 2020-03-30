İnfaz Paketi’nin TBMM’ye sevki bekleniyor: Müzakereler son dakikaya kadar sürecek

AKP’nin Koronavirüs nedeniyle hızlı bir biçimde TBMM gündemine getirmeyi tasarladığı İnfaz Paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Başta MHP olmak üzere muhalefet partileri ile müzakereleri örtülü biçimde sürdüren AKP kurmayları, kadınlar ve çocuklara yönelik suçlarla, öldürme ve uyuşturucu suçlarının cezalarında indirime gidilmemesi talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da bilgilendiriyor. MHP’nin talepleri ise çalışmaların uzamasına yol açtı. Paketin, kamuoyuna yansıyan halinden daha dar kapsamlı biçimde Meclis’e sunulacağı tahmin ediliyor. Bu durumun yaratabileceği kimi mağduriyetlerin ise orta vadede kararnameler yoluyla aşılmasının tasarlandığı konuşuluyor.

AKP’nin muhalefetin görüşüne sunduğu İnfaz Paketi ile ilgili özet çalışmada, özellikle uyuşturucu suçlarıyla, mükerrer işlenen cinsel suçlarda indirime gidilmesi tepkiye yol açmıştı. Bu suçların kapsam dışı kalması talimatı veren Erdoğan’ın da gelen tepkilerden sonra paket üzerindeki çalışmaların sürdürülmesini istediği belirtildi. MHP’nin önerileri arasında uyuşturucu suçundan hapiste bulunan bazı kesimlerin de olması paketteki düğümlerden biri. Bir başka sorun alanı ise erken yaşta evlenenlerin suçlarının da cinsel suçlar kapsamında olması.

Adli suçların neredeyse tamamında yarı oranında infaz indirimi öngören, bununla birlikte bir defa mahsus olmak üzere denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkartan paketle, 50 binin üzerinde hükümlünün serbest kalması tasarlanıyor. Kapsamın geniş tutulması durumunda sayı 100 bine yaklaşıyor. Ancak gelen tepkiler, özellikle cinsel suçlarla, uyuşturucu suçlarının pakete alınmaması tartışmasını başlattı.

Çalışmaların son dakikaya kadar sürdürüleceği, paketin kamuoyuna yansıyan halinden farklı, daraltılmış biçimde Meclis’e getirilebileceği belirtiliyor. Öldürme suçlarıyla, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu suçlarının ise bütünüyle kapsam dışında bırakılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle doğabilecek olası mağduriyetlerin ise ilerleyen aşamada kararnameler yoluyla giderilebileceği, çalışmaların bu şekilde sürdürülebileceği ifade ediliyor.

Terörle Mücadele Yasası konusunda ise eğilim halen terör suçlarının kapsam dışı bırakılmasından yana. Ancak bu noktada da örgüt üyeliği ve yöneticiliği ile suçlanmayanlara yönelik nasıl hareket edilebileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.