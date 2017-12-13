İnfaz koruma memuru intihar etti

TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesindeki kapalı cezaevinde infaz koruma memurluğu yapan Aytekin Y. (44), otomobilinin içinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, Tomarza ilçesi Turanlı- Kapukaya yol ayırımında meydana geldi. Bunalımda olduğu öğrenilen infaz koruma memuru Aytekin Y., otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytekin Y.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aytekin Y.\'nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

KARDEŞİ DE 19 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Aytekin Y.\'nin ayrıca 19 yıl önce kardeşi Osman Y.\'nin de yine intihar ederek, canına kıydığı öğrenildi.



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