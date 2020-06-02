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İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri

02 Haziran 2020 16:00

T24 Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla hüküm giyen, yeni infaz düzenlemesi kapsamından tahliye edilen Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Devlet Bahçeli’nin hükümlü olduğu dönemde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği isim olan Alaatin Çakıcı, Twitter hesabından ziyaretinin fotoğrafını  paylaştı.

Bahçeli için “Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri” ifadesi kullanan Çakıcı ziyaretiyle ilgili “Mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim” dedi.

 12 Mayıs 2018'de Bahçeli Twitter hesabından genel af çağrısı yapmış; Alaattin Çakıcı'nın da adını vererek "Kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu mu düşünüyorlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin af çağrısı 2 yıl sonra 2020’de Meclis’e yeni infaz düzenlemesi olarak geldi. Yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte 90 bin hükümlü tahliye oldu.

Alaattin Çakıcı da 15 Nisan’da tahliye olan isimlerden biriydi.

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