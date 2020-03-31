İnfaz düzenlemesine geçici madde; 70 bin mahkûm cezasını evde çekecek

TBMM'ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkûmun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.



Açık cezaevlerine yönelik uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; AKP kurmayları, yasal düzenlemede bulunan 75 yaş üstü mahkûmların cezalarını evde çekmeleri, hamile ve hasta mahkûmlara yönelik ev hapsi önerilerinin hayata geçirilmesiyle cezaevinden hızla çıkacak mahkûm sayısının 100 bini bulacağını hesaplıyorlar.



Bu hesaplama, normal infaz düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle tahliye olacaklarla daha artacak.

300 bin hükümlünün 130 bini tahliye edilecek

Yapılan hesaplamalara göre infaz indirimiyle ilk etapta 30-40 bin hükümlü serbest kalacak. Kademeli olarak toplamda 100-130 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Bu da halen 300 bin kişinin bulunduğu cezaevlerinin toplamda üçte iki oranında boşalması anlamına geliyor.

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