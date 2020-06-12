İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan erkek, bir kadını öldürdü

İnfaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişi, bir kadını öldürdü.

Bursa'da Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesiyle izinli çıkan N.S. (44), B.Ş.'nin (33) evine geldi. N.S. ile B.Ş.'nin aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

N.S., B.Ş.'yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.S., B.Ş. ile kadın ticareti anlaşmazlığı sebebiyle kavga ettiklerini iddia ederek, B.Ş.'yi bıçakladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Denizli’de de karısını ve çocuklarını öldüren erkek intihar etti

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi, karısını, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Çakar, 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir’i öldürdü. Ahmet Çakar'ın aynı av tüfeği ile intihar ettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.(İHA)