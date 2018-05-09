İneklerin çalınması talimatı verdiği öne sürülen eski başkana dava

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma (ÇMK) eski Başkanı Ali T. hakkında, kurumda görevli bekçilere merada otlayan çiftçilere ait 4 ineğin çalınması talimatını verdiği iddiasıyla dava açıldı. Ali T.\'nin, oğlunun düğününde de çalıntı 3 hayvan kestirdiği öne sürüldü.

Mersinbelen Mahallesi\'nde 16 Şubat tarihinde köylülerin merada otlayan 4 ineği ortadan kayboldu. Görgü tanıkları, ineklerin ÇMK bekçileri tarafından kamyona yüklenerek götürüldüğünü söyleyince, hayvanların sahipleri, jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, inekleri götürdüğü öne sürülen 4 bekçiyi gözaltına aldı. İfadelerine başvurulan bekçilerden Erdal Sakallı, talimatla çaldıklarını öne sürdükleri inekleri 6 bin 500 liraya sattıklarını söyleyerek, \"ÇMK Başkanı son satılan ineğin parasının daireye kalmasını ve bekçilere dağıtılmasını istedi. Ben de bu parayı bekçilere dağıttım\" dedi. Bekçiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇMK BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İki kişiye satılan inekler, jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Bunun üzerine hayvan sahipleri ÇMK\'ye dava açtı. Davanın açılmasının ardından ÇMK Başkanı Ali T., Nisan ayında görevinden istifa etti. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ali T., iddiaları reddetti.

İkinci kez ifadeye çağrılan bekçi Eral Sakallı, ÇMK eski Başkanı Ali T.\'nin 2016 yılında oğlunun düğününde kestirdiği 3 hayvanın da çalıntı olduğunu söyledi.

\'FESTİVALDE GEBE İNEK KESİLDİ\' İDDİASI

Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk\'ün talimatıyla, küpesiz ve gebe bir ineğin de Çam Fıstığı Festivali\'nde kesildiğini öne süren Erdal Sakallı, \"2017 yılının Mayıs ayında Koçarlı meydanında düzenlenen Çam Fıstığı Festivali\'nin hazırlık çalışmaları vardı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk beni makamına Necdet Ü. aracılığıyla çağırttı. Bana \'Bilgin S.\'nin yanına git, dağda küpesiz hayvan ayarlamış buna birlikte bakın\' dedi. Ben de durumu ÇMK Başkanı Ali T.\'ye anlattım. O da \'Yapacak bir şey yok, gidin gereğini yapın\' dedi. Zeki D. ve Bilgin S. ile birlikte dağa gittik. Bilgin S. burayı bir hafta takip etmiş. Bizi araziye götürdü. Kendisi Zeki D. ile hayvanları ürküterek ormandan çıkardı. Hayvanlar ormandan çıkınca orada bulunan Cafer U. bir el av tüfeği ile ateş etti ve hayvanı yaraladı. Canı çıkmadan hayvanın boğazını kesti. Ben durum karşısında psikolojik olarak yıkıldım ve tek başıma Koçarlı merkeze gelerek ÇMK binasına gittim. Hayvanın başında olan Cafer U. benden satır ve bıçak istedi. Hayvanı getirmek için adam ve araç istedi. Ben de bunun üzerine Necdet Ö.\'yü arayarak durumu anlattım. O da araç ve adam temin ederek benden bir adam istedi. Ben de Ferhat S. diye birini gönderdim. Hepsi hayvanın başına gitti. Ferhat S. tarafından öğrendiğim kadarıyla hayvan gebeymiş. Hayvanı belediye teslim aldı. Ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum\" dedi.

Bekçi Sakallı, ÇMK Başkanı Ali T.\'nin 2016\'daki oğlunun düğününde de küpesiz üç dağ hayvanını kestirdiğini öne sürdü.

BAŞKAN ÖZTÜRK: TANIK OLARAK İFADE VERDİK

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ise tanık olarak ifade verdiğini belirterek, \"Konu şu anda davalık. Dava süreci devam ediyor. Bizim ÇMK ile hiçbir alakamız yok. ÇMK\'nın sorumlusu kaymakamlıktır. Cuma günü elimizde davayla ilgili bir kanıt olacak. Bu anlamda biz de gerekli açıklamayı yapacağız. Bizi davacı olarak değil, tanık olarak çağırdılar ve ifademizi verdik. Festivalde bizim her türlü faturamız var. ÇMK\'nin bütçesini ve her şeyini onaylayan Kaymakamlık. Mahkeme sonuçlansın kim suçluysa ortaya çıksın. Gerekli açıklamayı yapacağız. Bize karşı yapılan haksızlık karşısında mahkeme sonuçlanınca biz de davacı olacağız\" dedi.

Çiftçi Malları Koruma (ÇMK) eski Başkanı Ali T. hakkında, \'evrakta sahtecilik\' ve \'hayvan hırsızlığı\' suçlamalarıyla açılan davanın önümüzdeki aylarda görüleceği belirtildi.



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