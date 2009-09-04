İneklerin tercihi oryantalden yana...

Manisa'da müzik dinleyip sağılan 70 inekten daha fazla verim alındı. Müzik çaların bozulduğu gün süt verimi 50 litre düştü.

Manisa merkeze bağlı Hamzabeyli beldesindeki çiftlikte bir yıldır sürdürülen uygulama ile 70 ineğin müzik eşliğinde sağıldığı, hayvanların oryantali tercih ettiği bildirildi.

Karamürsel Çiftliğinin sahibi Kaya Karamürsel (38), babası Fikret Karamürsel (63) ile birlikte 1995 yılından bu yana hayvancılıkla uğraştıklarını, çiftlikte 70 ineğin bulunduğunu ifade etti.

Çiftlikte çalışan görevlinin önerisi üzerine bir yıldır inekleri müzik eşliğinde sağdıklarını belirten Kaya Karamürsel, şöyle devam etti:

"Çiftlikteki çobanımız müziği çok seviyordu ve müziksiz iş yapamazdı. Hayvanlara da müziği sevdirdi. Yabancı TV kanallarını izlediğimizde, oradaki hayvanların slow müzik, Pavarotti eşliğinde sağıldıklarında verim alındığını görüyoruz. Biz de kendi çiftliğimizde ineklerden daha fazla verim için bu müzikleri dinlettik. Ancak oryantal, Roman ve oyun havası tarzı müzikte aldığımız süt verimini alamadık. Çiftliğimizde bu tür müzikler dinleterek, ineklerimize bakıyor ve sütlerini sağıyoruz. Böylece çalışanlarımız da eğlenerek işlerini yaparken, ineklerimiz daha fazla süt veriyor."

Karamürsel, çiftlikteki ineklerin müzik çaldığı sürece oldukları yerde sağa-sola sallandıklarını veya kuyruklarını hareket ettirerek, ezgilere eşlik ettiklerini, ancak müzik dinlettikleri CD’nin bozulduğu gün, sütte 50 litre verim kaybı meydana geldiğini söyledi.

Aynı yem, aynı bakıcı ama mutlaka müzik

Fikret Karamürsel ise ineklerin sağılması işlemini mutlaka müzik eşliğinde, ancak onların sevdiği tarzda yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çiftliğimizde günde yaklaşık 450 litre civarında süt üretimi var. Bir gün ineklerin sağılmasında kullandığımız CD arıza yaptı. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle birkaç gün çiftlikten ayrılamadık ve yeni CD alamadık. Müziğin çalmadığı süre boyunca ineklerimizden alınan sütte günde yaklaşık 50 litrelik verim düşüklüğü olduğunu fark ettik. Birkaç gün boyunca üst üste süt veriminde düşme yaşanınca hemen içerisinde oyun havası bulunan müzik CD’sini aldık. Aynı yem, aynı bakıcı, aynı ineklerden eskisi gibi süt almaya başladık."