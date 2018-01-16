Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran, geçimini sağlamak için aldığı beş ineğe de tedbir konulunca, tamamen işsiz kaldı.İnekleri ne satabilen ne de ürünlerinden faydalanabilen Vuran, “İneklerime kayyım atandı” dedi.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre belediyenin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Ali Vuran, OHAL ilanının ardından KHK ile işten çıkarıldı. Sur ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yaşayan Vuran, bunun üzerine beş inek alarak, hayvancılık yapmaya başladı. Tarımsal destek almaya başlayan Vural işleri yoluna koyduğunu sandığı bir anda, Tarım Müdürlüğü’nden gelen haberle hayal kırıklığına uğradı. Devletten aldığı tarımsal desteğin kesildiğini öğrenen Vuran, “Sadece benim değil birçok kişinin primi kesilmiş. Bir arkadaşımın yaklaşık 72 bin TL’lik primine el konulmuş. Benim de 8-9 bin TL’ye el konuldu. Bu bir çiftçi için ciddi bir paradır. Geçim kaynağımız budur. Bununla yaşıyor ve ayakta kalabiliyoruz” dedi.

Hakkındaki kararların, bazı istihbarat bilgilerine dayandırıldığını söyleyen Vuran “Ben de hayvanları satayım dedim ama 5 ineğime de küpe numaraları (Tarım Bakanlığı’nda kayıt altında) nedeniyle tedbir kararı konulmuş. Bundan dolayı ineklerimi de satamıyorum. İnekler üzerinden buzağı, süt ve yoğurt primi almamak için tedbir konuluyor. Tarım İlçe Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede tedbirin ay başında kaldırılacağı söylendi. Ben bir suç işlemedim ve sabıkam da yok. Bizi mağdur ediyorlar. Ticari ilişkilerimi kesmişler. 5 ineğime kayyım atamışlar. Mağduriyetimin giderilsin” diye konuştu.