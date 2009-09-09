İneklere telekulak uygulaması!

Atmosfere karbon salımında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen inekleri yakın markaja alan Tesco, geviş getirmelerini dinleyecek.Tesco’nun yürürlüğe koyduğu bu uygulamayla, mikrofonların üzerinde bulunan sensörler, geviş getiriren ineklerin midelerinden çıkan sesleri kaydediyor ve onların sindirimine dair bilgiler ortaya çıkıyor. İnekler çiftlikte bulunan bir kimlik tanımlama cihazından geçtikten sonra, bu bilgiler otomatik olarak çiftliğin bilgisayarına gönderiliyor. Tesco bu yolla, ineklerin hangi besin türünü tükettiğinde ne kadar metan gazı ürettiğini hesaplamayı hedefliyor. İneklerin geğirmeleriyle açığa çıkan metan gazının, sera gazı oluşumuna yol açtığını belirten yetkililer, bunun da küresel ısınmanın önemli etkenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Tüketicilerin çevre bilincini artırmayı da amaçlayan Tesco, kısa bir süre önce tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız süt gibi ürünlerini “karbon ayakizli etiket”lerle piyasaya sürdüğünü açıkladı. Tesco yetkilileri, diğer üreticilere çevrecilik konusunda örnek teşkil etmeyi hedeflediklerini de dile getirdi. Ürünlerinin üzerine, üretim sırasında salınan karbon miktarı hakkında bilgi veren etiketlerin yapıştırılmaya başlandığına dikkat çeken şirket yetkilileri, insanların her gün aldıkları süt ürünleri sayesinde çevre bilincinin artacağına inandıklarını kaydetti.Bu yılın sonu itibariyle 500 adet ürünün üzerinde karbon miktarını yazmış olacaklarını söyleyen Tesco İletişim ve Yönetim Direktörü David North, “Süt sadece en çok satın alınan ürünlerden biri değil, aynı zamanda tüm dünyada kahvaltılarda da çok tüketilen bir ürün. Bu yüzden süt ürünlerindeki karbon etiketlerinin, tüketici bilincinin artırılması ve tüketicilerin çevreye salınan karbon miktarını takip edebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.