İneklere antibiyotik yerine akupunktur tedavisi

İsviçreli veterinerler, Dünya Sağlık Örgütü’nün “etlerdeki fazla antibiyotik miktarı, mikropların bağışıklık kazanmasını kolaylaştırıyor” uyarısından sonra, büyükbaş hayvanlarda kullanılabilecek alternatif ilaçlara yöneldi. Bunun içinse İsviçre’de bir çiftlik, ineklere antibiyotik yerine akupunktur tedavisi yapmaya başladı.

ontrava.com'da yer alan habere göre, büyük ve küçükbaş dahil birçok çiftlik hayvanına pek bilinmese de düzenli olarak antibiyotik, steroid ve ateşli hastalıklardan koruyan ilaçlar veriliyor. Yediğimiz etlere bu ilaçların çok az bir miktarı geçtiği düşünülse bile, geçen yıl Amerika Yemek ve İlaç Düzenlemeleri Kurumu’nun çalışmasında et örneklerinin normal ilaç düzenlemelerinden beş kat daha fazlasını içerdiği ortaya çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, bu bulgulardan sonra etlerde kullanılan fazla antibiyotiğin, insanlarda mikrop öldürücü bağışıklığın düşmesinde etkili olduğu yönünde açıklama yaptı.

Etlerdeki küresel talebin büyüklüğü düşünüldüğü takdirde, çiftliklerin bu gibi ilaçları kolay kolay bitiremeyeceği ortada. Fakat, İsviçre Sorens’teki bir çiftlik, hayvanları ilaçların etkisinden korumak için farklı bir yöntem denemeye başladı. Bern Üniversitesi’nden veterinerlerin yardımıyla, ineklere akupunktur yapan çiftlik, antibiyotik gibi ilaçların zararlı etkilerini azaltmak istiyor.

Yerel tarım ofisinin açıklamalarına göreyse, hayvanlara akupunktur yapma üzerine eğitimli birinin üniversite öğrencilerine konuyu aktararak yöntemin yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Eski bir Çin yöntemi olan akupunktur, bedenin belli yerlerine iğneler sokarak, hastalığı ya da acıyı iyileştirme olarak biliniyor. Bu yönteminse şimdi de ineklerde kullanılmaya başlanması bekleniyor. Uygulamanın Mayıs ayında başlayacağı belirtildi.