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Yaşam

İnekler tepişti, TIR devrildi

Kazada yan yatan TIR'da bulunan 30 damızlık inek, başka bir araca aktarılırken, bir ineğin ayağı dorseye sıkıştı

09 Aralık 2014 15:27

Edirne'de, damızlık inek taşıyan TIR'ın sürücüsü, hayvanların dorsede tepişmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan TIR'a bağlı dorsedeki 31 büyükbaş hayvandan biri zor anlar yaşadı.

Thomas Glaschischin'ın kullandığı KU 243 WI plakalı TIR, Avusturya'dan aldığı 31 damızlık büyükbaş hayvanı Zonguldak Hendek'e götürmek için yola çıktı. Glaschischin, aracıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra, Edirne TEM otoyolu gişelerine 10 kilometre mesafede direksiyon hakimiyetini kaybederek beton aydınlatma direğine çarptı.

NTV'de yer alan habere göre, kazada yan yatan TIR aracındaki 30 damızlık inek, başka bir araca aktarılırken, birinin ayağı dorseye sıkıştı. Kırım ve vinç yardımıyla uzun süren çalışmaların ardından hayvanın sıkışan ayağı kurtarılarak diğer araca nakledildi.

Kazayı yara almadan atlatan Thomas Glaschischin, gişelere kısa bir mesafe kaldığı anda, dorsedeki büyükbaş hayvanların hareket etmesi üzerine TIR aracının sallandığını anlatarak, "Hayvanların hareket etmesi üzerine TIR sallanarak kaymaya başladı. Ben de toparlamaya çalıştım ama direğe çarptım. Hayvanların hareket etmesi üzerine denge sağlayamadım" dedi.

 

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