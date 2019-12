İnekler nereye yüzüyor?

T24

Bin 500 nüfuslu Üçdere köyünde Karasu Nehri üzerinde köprü olmaması nedeniyle büyükbaş hayvanlar, nehrin karışısındaki meraya hergün yüzerek ulaşıyor.Özellikle ilkbahar mevsiminde dağlardaki karın da erimesiyle birlikte nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini dile getiren köylüler, hayvanlarını Karasu Nehri'nden karşıya geçirebilmek için zor durumda kaldıklarını söyledi.Üçdere köyünün merasının nehrin karşı tarafında olduğu için hayvanları günde iki kez nehirde yüzdürerer karşıya geçirdiklerini söyleyen besici Arif Meriç, ''Meramız nehrin diğer tarafında olduğu için hayvanlarımızı oraya götürmek zorunda kalıyoruz. Su seviyesi de yüksek olan nehirde, hayvanlar karşıya yüzerek geçiyor'' dedi.Köydeki yaklaşık 350 büyükbaş hayvanı, çobanların her gün karşıya yüzdürerek geçirdiğini anlatan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Köyümüzün tek geçim kaynağı hayvancılıktır. Ancak mera karşıda olunca, köprü de yok, hayvanlar yüzerek karşıya geçiyor. Her yıl onlarca hayvan akıntıya kapılarak veya çamura saplanarak telef oluyor. Bizim devletten tek isteğimiz, şu anda Karasu Nehri'nde devam eden ıslah projesi kapsamında buraya bir köprünün yapılmasıdır. Her yıl bu sıkıntıları çekiyoruz. Sığırların günde iki kez nehri aşması, özellikle debinin arttığı dönemlerde çileye neden oluyor. Bu geçiş sırasında kimi zaman hayvanlar boğularak telef oluyor.''Besicinin eşi Hafiye Meriç de nehir suyunun soğuk olması nedeniyle, ineklerin memelerinde yaralar oluştuğunu, süt ve et veriminin düştüğünü dile getirdi.Bu arada, büyükbaş hayvanları otlatan çobanlar da günde iki kez nehri yüzerek geçmek zorunda kaldıkları için varillerin üzerine tahta koyarak, yeni bir yöntem geliştirdi.Köprünün iki ucuna tel çeken çobanlar, kendi yöntemleriyle geliştirdikleri teleferikle, nehirden ıslanmadan geçiyor.Öte yandan, DSİ 172 Teknik Şube Müdürlüğü yetkilileri, Karasu Nehri Islah Projesi kapsamında köyün yakınındaki bölgeye bir köprünün yapılacağını belirterek, ıslah çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.