İnekle.com: İlkokuldan üniversite kapısına kadar öğrencilere özel eğitim

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaç duydukları an üniversitelilerden bire bir ve canlı online eğitim desteği alabilecekleri bir platform olarak planlanan "inekle.com" yayına başladı. Sitede öğrenciler, ders çalışırken, sınava hazırlanırken ya da ödev yaparken, takıldıkları yerde kendi seçtikleri destekçilere bağlanıp sorularını sorabiliyor ya da konu anlatımı isteyebiliyorlar. Anlık desteğin yanı sıra ders saati önceden planlanarak, belirlenen saatte öğretmenlerle platformda buluşulabiliyor ve özel derste olduğu gibi her gün düzenli ders almak mümkün olabiliyor.

Sitede ayrıca çalışma stratejileri, üniversite, bölümler ve tercihlerle ilgili danışmalık da veriliyor.

Üniversiteliler 'cep harçlığı' kazanıyor!

Sistemdeki tüm öğreticiler üniversite öğrencileri. Destek organizasyonuna hazırladığı zemin için hiçbir komisyon almadıklarını vurgulayan "inekle" yöneticileri, temel amaçlarının öğrencilere öğrenim desteği eşliğinde "üniversitelilere cep harçlığı kazandırmak" olduğunu, vakıflaşma süreci tamamlandığında elde edilecek kaynakların öğrencilere burs olarak aktarılacağını anlatıyorlar. İnekle.com'dan T24'e yapılan açıklama şöyle:

"İnekle ekibi öğreticileri seçerken oldukça özenli davranıyor. Adayların öncelikle 7 sayfalık bir başvuru formunu doldurması gerekiyor. Ön elemeyi geçenler, yapılan kısa bir görüşme sonrasında inekle.com'da yerlerini alıyorlar. Bu noktada yeni öğretmenleri bir deneme süreci bekliyor. Ne kadar sık çevrimiçi olduklarına, öğrencilerden aldıkları yorumlara bakılıyor ve dersleri gözden geçiriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda platformda daimi olarak yer almasına karar verilenlere ders anlatırken kullanmaları için inekle markalı grafik tablet gönderiliyor."

60 dakika ders 15 TL

"İnekle'ye üyelik ücretsiz. Üyelik sonrası kişisel ayarlarını tamamlayanlara, sistemi denemeleri için 5 dakika hediye ediliyor. Daha sonra ise dakika satın alınması gerekiyor. Her dakika 25 kuruş, yani 1 saat sadece 15 TL.

Kredi kartı, ATM kartı, PayPal, mobil ödeme, havale ya da TTNET ödeme ile dakika kolayca satın alınabiliyor.

Dersler dakika bazlı işleniyor. Yani bir ders ne kadar sürerse sadece o kadar dakika eksiliyor öğrencinin hesabından. 60 dakikası olan bir öğrenci dakikalarını istediği şekilde kullanabiliyor. 10 dakika çalışma stratejileri ile ilgili yardım alıp, başka bir öğretmene 20 dakika fizik soruları sorabiliyor ve sonra kalan 30 dakikası ile başka bir gün matematikten konu anlatımı isteyebiliyor."

Bire bir ve canlı online özel ders

"Dersler, beyaz tahta, video konferans ve chat modüllerinden oluşan sanal sınıfta işleniyor. Kamera ve mikrofon açmak mecburi değil. Öğrenciler dersten önce sorularını hazırlayıp, ders esnasında hemen tahtaya yükleyebiliyorlar. Öğretmen de soruları beyaz tahtaya yazarak ve sesli olarak açıklayarak cevaplandırıyor.

Beyaz tahta ve chat'e yazılan her şey kaydedilip, arşivleniyor. Öğrenciler istedikleri zaman geri dönüp tekrar yapabiliyorlar."

İsteyen veliler de üye olabiliyorlar

"İnekle, velileri de düşünüyor. Veliler de üye olup çocukları ile eşleşebiliyor, onlara dakika gönderebiliyor ve çalışmalarını takip edebiliyorlar."

Destekçiler

"inekle bir sosyal girişim. Amaç bir yandan üniversitelilere ek gelir sağlamak, diğer yandan da uygun fiyat ve internet sayesinde birebir eğitimi tüm Türkiye'deki öğrenciler için mümkün kılmak. Okan Bayülgen, Genç Turkcell, Yıldırım Holding, Aral Hukuk ve Anel Grup da platformun şu anki destekçileri arasında yer alıyor. Vakıflaşma süreci tamamlandığında bireysel ve kurumsal bağışlar da alabilecekler. Şimdi yapabileceğiniz en iyi şey, çevrenizdekilere inekle'den kısaca bahsetmek."