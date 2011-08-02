İnek sütü bebeklere 'tuzlu' geliyor

T24 - Bilim adamları, inek sütünün 1 yaşın altındaki çocuklar için çok tuzlu olduğunu ve bu yaş grubundakilere verilmemesi gerektiğini bildirdi.







European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan araştırmada, inek sütünün anne sütünden dört kat daha tuzlu olduğu belirtildi.





Bristol Üniversitesi'nden Dr. Pauline Emmett ile Vicky Cribb'in 1991 veya 1992 yıllarında yaklaşık 1200 yeni doğmuş ve 8 aylık bebekler üzerinde yaptıkları incelemede, her 10 bebekten 7'sinin beslenmesinde çok fazla tuza rastladı.





Bilim adamları, inek sütünün 100 mililitrede 55 miligram tuz içerdiğini bu oranın anne sütünde 15/100 olduğunu belirtti.





Günde 700 mililitre inek sütü içen bir bebeğin sadece bu besinden 385 miligram tuz alacağı, bunun bir yaşına kadarki bebekler için tavsiye edilen günde 1 gram tuzun hemen hemen yarısına tekabül ettiğine dikkat çekildi.





Araştırmacılar ''Bu bulgular, bu yaş grubundakilerde tuz alımının önemli ölçüde azaltılması gerektiğini gösteriyor'' dedi ve 1 yaş öncesinde bebeklere inek sütü verilmemesi tavsiyesinde bulundu.





