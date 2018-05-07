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İnek hırsızlığından tutuklandı

İNCESU (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, inek hırsızlığından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

07 Mayıs 2018 17:36

İNCESU (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin İncesu ilçesinde, inek hırsızlığından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
İncesu ilçesi Süksün Hürriyet Mahallesi\'nde, gece saatlerinde S.H., ineğinin çalındığı iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu. Ekipler hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları araştırmada, olayın şüphelisi olarak O.Ş. ve H.Y.\'yi gözaltına aldı. Çalınan inek de sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken O.Ş. ise tutuklandı.

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